onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Tansu Dayan, Son Haliyle Viral Olan Filozof Atakan'ı Tiye Aldı!

Tansu Dayan, Son Haliyle Viral Olan Filozof Atakan'ı Tiye Aldı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
05.03.2026 - 09:37

Tansu Dayan yine yaptı yapacağını! Birçok ünlünün kombinini, dansını, hal ve hareketlerini taklit eden Dayan, bu sefer de Filozof Atakan'ın son halini tiye aldı.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bir dönem sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan “Filozof Atakan”, henüz küçük yaşlarda verdiği röportajlar ve kurduğu felsefi cümlelerle hayatımıza girmişti.

Bir dönem sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan “Filozof Atakan”, henüz küçük yaşlarda verdiği röportajlar ve kurduğu felsefi cümlelerle hayatımıza girmişti.

Televizyon programlarında yaptığı yorumlar, “hayatın anlamı”, “insanlık” ve “evren” üzerine kurduğu cümleler kısa sürede viral olmuş; kendisine de sosyal medya tarafından “Filozof Atakan” lakabı takılmıştı. 

Yıllar içinde gözlerden biraz uzak kalan Atakan, geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan son görüntüsüyle yeniden gündeme oturdu. Çocukluk halinden oldukça farklı, büyümüş hali sosyal medyada hızla yayılınca kullanıcılar da “Filozof Atakan’a ne olmuş?” sorusunu sormaya başlamıştı.

Sosyal medyada viral olan her şeyi ti’ye alma konusunda ustalaşan bir isim var ki o da Tansu Dayan.

Sosyal medyada viral olan her şeyi ti’ye alma konusunda ustalaşan bir isim var ki o da Tansu Dayan.

Mutlaka denk gelmişsinizdir, sosyal medya kullanıcılarının yakından tanıdığı Dayan; aklınıza gelebilecek birçok ünlünün ikonik anlarını, dillerden düşmeyen performanslarını, kliplerini ve hatta kombinlerini evindeki imkanlarla birebir taklit ederek paylaşıyor.

Üstelik bunu yaparken hem mimikleri hem de detaylara verdiği önemle kullanıcıları kahkahaya boğmayı başarıyor. Hal böyle olunca gündeme düşen bir görüntü olduğunda gözler çoğu zaman “Tansu Dayan buna ne yapacak?” diye ona çevriliyor.

Filozof Atakan için de aynı durum söz konusuydu; o da bunu biliyordu ve elbette paylaşımı gecikmedi.

Üstelik bu kez diğer ünlü taklitlerinin aksine çok da büyük bir hazırlığa gerek kalmadı!

ayan, kısa sürede çektiği videoyla Atakan’ın viral olan görüntüsünü ti’ye alırken paylaşımına da, “Meğer ben Filozof Atakan’mışım” notunu düştü. Video kısa sürede sosyal medyada yayılırken kullanıcılar da yorumlarıyla paylaşıma akın etti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın