onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Emekli Amerikan Askeri İsrail'i Protesto Edince Salondan Zorla Çıkarıldı

Emekli Amerikan Askeri İsrail'i Protesto Edince Salondan Zorla Çıkarıldı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
05.03.2026 - 10:42

Eski ABD Deniz Piyadesi gazisi ve  Kuzey Carolina Senatosu adayı olan Brian McGinnis, ABD'nin İran'a yönelik askeri operasyonunu protesto etmek için senatoda ayağa kalktı ve yüksek sesle 'Kimse İsrail için savaşmak istemiyor!' sözleriyle Silahlı Hizmetler Komitesi toplantısını protesto etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

ABD'de farklı yerlerde savaş karşıtı protestolar yükseliyor. Bu protestoların en çok konuşulanı da emekli bir asker olan Brian McGinnis'ten geldi.

ABD'de farklı yerlerde savaş karşıtı protestolar yükseliyor. Bu protestoların en çok konuşulanı da emekli bir asker olan Brian McGinnis'ten geldi.

Emekli asker 'Lütfen Amerika ayağa kalksın, kimse İsrail için savaşmak istemiyor' sözleriyle dikkat çekti. Filistin için özgürlük sloganı atan emekli asker zorla salondan çıkarılmaya çalışıldı. Arbede esnasında kolu kapıya sıkışan McGinnis'in elinin kırıldığı belirtildi. Cumhuriyetçi senatör Tim Sheehy'nin polislere yardım etmesi ise sosyal medyada tepki çekti.

İşe o görüntüler;

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
15
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın