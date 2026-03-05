Bir Bahisçinin ABD İran Savaşına Yaptığı Şüpheli Bahisler Dikkat Çekti
Ünlü bir bahis platformunda bulkeybull isimli bir kullanıcının son günlerde kazandığı 90 bin dolar şüpheleri de beraberinde getirdi. Son zamanlarda ABD'nin yaptığı tüm askeri operasyonları ve İran'a yapılan saldırıyı nokta atışı bile kullanıcı 'İçeriden biri mi?' sorularını da beraberinde getirdi. Kullanıcının sık sık isim değiştirdiği profili mercek altına alındı.
“ABD güçlerinin İran’a girmesi” bahsinin sonucunu bekleyen kullanıcının bildiği bahisler şöyle;
Ancak bir kullanıcı da bu profilin kaybettiği bahisleri ortaya çıkardı.
