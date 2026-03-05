onedio
Bir Bahisçinin ABD İran Savaşına Yaptığı Şüpheli Bahisler Dikkat Çekti

Oğuzhan Kaya
05.03.2026 - 10:07

Ünlü bir bahis platformunda bulkeybull isimli bir kullanıcının son günlerde kazandığı 90 bin dolar şüpheleri de beraberinde getirdi. Son zamanlarda ABD'nin yaptığı tüm askeri operasyonları ve İran'a yapılan saldırıyı nokta atışı bile kullanıcı 'İçeriden biri mi?' sorularını da beraberinde getirdi. Kullanıcının sık sık isim değiştirdiği profili mercek altına alındı.

“ABD güçlerinin İran’a girmesi” bahsinin sonucunu bekleyen kullanıcının bildiği bahisler şöyle;

ABD'nin Venezuela'ya saldırısı

ABD'nin Maduro'yu kaçırması

 ABD güçlerinin Venezuela'da bulunması

 ABD'nin İran'a saldırısı

 İsrail'in İran'a saldırısı

 ABD'nin Irak'a saldırısı

 İsrail'in Hamaney'e saldırısı

 ABD'nin kartel karşıtı operasyonları

Ancak bir kullanıcı da bu profilin kaybettiği bahisleri ortaya çıkardı.

İçeriden gelen bilgilere göre yapılan bahiste bunların kaybedilmeyeceği, kazanan kişinin daha büyük meblağlar yatırabileceği tartışması çıktı.

