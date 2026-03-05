onedio
Brooklyn Beckham Doğum Gününü Kutlayan Anne ve Babasını Yok Saydı

Brooklyn Beckham Doğum Gününü Kutlayan Anne ve Babasını Yok Saydı

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
05.03.2026 - 11:14

Aylardır konuşulan Beckham ailesi dramı sürerken Brooklyn Beckham’ın doğum gününde David ve Victoria Beckham'ın paylaşımları dikkat çekti. Yaşanan tüm gerginliğe rağmen oğullarını “Seni çok seviyoruz” sözleriyle kutlayan Beckhamlar oğulları tarafından yine görmezden gelindi.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Geçtiğimiz aylara Beckham ailesinde yaşanan; oğulları Brooklyn’in onları silmesine kadar uzanan büyük “kaynana-gelin” ve dolayısıyla aile dramı damga vurmuştu.

Ailenin ilk göz ağrısı Brooklyn Beckham, 2022 yılında Amerikalı oyuncu ve milyarder iş insanı Nelson Peltz’in kızı Nicola Peltz ile evlendikten sonra ailesiyle arasına mesafe koymaya başlamıştı zaten. Ancak mesele zamanla iyice büyüdü. 

Brooklyn, 16 milyonu aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adeta ailesini ifşa etti. Evliliğinin başından beri sabote edildiğini öne süren Brooklyn, annesi Victoria Beckham’ın düğün öncesinde Nicola’nın gelinliğini tasarlamaktan son anda vazgeçtiğini ve eşini zor durumda bıraktığını iddia etti.

Bir de o viral olan "utandıran dans" meselesi vardı tabii...

Düğünde yaşanan bazı olayların kendisini derinden etkilediğini söyleyen Brooklyn, ilk danslarının annesi tarafından bölündüğünü, annesinin kendisini utandırdığını ve eşinin ailesi tarafından sürekli saygısızlığa uğradığını dile getirmişti. 

Babası David Beckham ile yaşadıkları gerilime de değinen Brooklyn’in sert açıklamaları ve büyük bir kararlılıkla 'Ailemle barışmayacağım' demesi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Kaynana gelin dramı ve dans mevzusu o kadar olay oldu ki milyonlarca Victoria Beckham editi yapıldı...

Konuyla ilgili Victoria Beckham cephesinden herhangi bir açıklama gelmezken, Brooklyn’in bu çıkışından kısa süre sonra görüntülenen David Beckham ise oldukça dikkat çeken bir yorumda bulunmuştu.

Ünlü futbolcu, “Hata yapıyorlar. Çocukların hata yapmasına izin verilmeli. Öğrenmeleri böyle olur. Ben de çocuklarıma bunu öğretmeye çalışıyorum. Ama bazen o hataları yapmalarına da izin vermek gerekiyor” sözleriyle dolaylı bir mesaj vermişti. 

Sonrasında ise Beckham ailesi cephesinde sessizlik hakim oldu. Brooklyn geri adım atmadı; sosyal medya paylaşımlarına eşi Nicola Peltz ve onun milyarder babası Nelson Peltz’in ailesiyle devam etti.

Dün Brooklyn Beckham’ın doğum günüydü.

Brooklyn doğum gününü nasıl kutladı, tam olarak kestiremiyoruz fakat anne ve babasının yanında olmadığı kesindi. 

Doğum gününe dair yalnızca eşi Nicola Peltz'in paylaştığı bir kareyi hikayesine ekleyen Brooklyn Beckham, diğer yılların aksine bu seneki kutlamasını gizli tuttu. 

Öte yandan ana ve baba yüreği dayanamadı tabii. Hem Victoria Beckham hem de David Beckham sosyal medya hesaplarından 'Seni çok seviyoruz' vurgusu yaptıkları doğum günü hikayeleri paylaştılar. 

Anne ve babasının yanında olamadıkları için eski fotoğraflara sığınarak yaptığı kutlamayı görmezden gelen Brooklyn Beckham, her ikisinin de doğum günü paylaşımına hesabında yer vermedi...

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
