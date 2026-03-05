Brooklyn Beckham Doğum Gününü Kutlayan Anne ve Babasını Yok Saydı

Düğünde yaşanan bazı olayların kendisini derinden etkilediğini söyleyen Brooklyn, ilk danslarının annesi tarafından bölündüğünü, annesinin kendisini utandırdığını ve eşinin ailesi tarafından sürekli saygısızlığa uğradığını dile getirmişti.

Babası David Beckham ile yaşadıkları gerilime de değinen Brooklyn’in sert açıklamaları ve büyük bir kararlılıkla 'Ailemle barışmayacağım' demesi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Kaynana gelin dramı ve dans mevzusu o kadar olay oldu ki milyonlarca Victoria Beckham editi yapıldı...