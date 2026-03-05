Brooklyn Beckham Doğum Gününü Kutlayan Anne ve Babasını Yok Saydı
Aylardır konuşulan Beckham ailesi dramı sürerken Brooklyn Beckham’ın doğum gününde David ve Victoria Beckham'ın paylaşımları dikkat çekti. Yaşanan tüm gerginliğe rağmen oğullarını “Seni çok seviyoruz” sözleriyle kutlayan Beckhamlar oğulları tarafından yine görmezden gelindi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Geçtiğimiz aylara Beckham ailesinde yaşanan; oğulları Brooklyn’in onları silmesine kadar uzanan büyük “kaynana-gelin” ve dolayısıyla aile dramı damga vurmuştu.
Bir de o viral olan "utandıran dans" meselesi vardı tabii...
Konuyla ilgili Victoria Beckham cephesinden herhangi bir açıklama gelmezken, Brooklyn’in bu çıkışından kısa süre sonra görüntülenen David Beckham ise oldukça dikkat çeken bir yorumda bulunmuştu.
Dün Brooklyn Beckham’ın doğum günüydü.
