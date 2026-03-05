onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Ünlülerin Diyetisyeni Şeyda Coşkun, Göz Kanatan Çizmeleriyle Dillere Fena Düştü!

Ünlülerin Diyetisyeni Şeyda Coşkun, Göz Kanatan Çizmeleriyle Dillere Fena Düştü!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
05.03.2026 - 08:43

Ünlülerin diyetisyeni olarak tanınan Şeyda Coşkun, bu kez beslenme önerileriyle değil tarzıyla gündeme geldi. Muhabirler tarafından görüntülenen Coşkun’un parmakları dışarıda bırakan ilginç çizme tercihi sosyal medyada kısa sürede dillere düştü.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Beslenme ve diyet dünyasında adını uzun yıllardır sıkça duyduğumuz Şeyda Coşkun, özellikle ünlü isimlerle çalışması sayesinde hayatımıza sağlam bir giriş yapmıştı.

Beslenme ve diyet dünyasında adını uzun yıllardır sıkça duyduğumuz Şeyda Coşkun, özellikle ünlü isimlerle çalışması sayesinde hayatımıza sağlam bir giriş yapmıştı.

ürkiye’de “ünlülerin diyetisyeni” olarak anılan Coşkun; hazırladığı detoks programları, hızlı kilo verdiren beslenme listeleri ve danışanlarıyla sık sık magazin gündemine gelmişti. 

Geçmişte birçok oyuncu, model ve sosyetik isimle çalışan Coşkun’un uyguladığı diyet programları zaman zaman tartışma yaratsa da kendisi uzun süre hem sağlık hem de magazin dünyasının konuşulan isimlerinden biri oldu. 

Sosyal medya paylaşımlarına hız kesmeden devam etse son zamanlarda adını pek sık duymuyorduk.

Bir süredir gözlerden uzak olan Şeyda Coşkun, geçtiğimiz saatlerde muhabirler tarafından görüntülendi.

Ancak bu kez gündeme gelme sebebi diyet önerileri değil, tarzı oldu. Daha doğrusu çizme demeye bin şahit isteyen o ilginç ayakkabıları! Coşkun’un tercih ettiği siyah çizmelerin ön kısmı tamamen açık bırakılmış, parmaklar dışarıda kalacak şekilde tasarlanmıştı. Diz altına kadar uzanan bu tuhaf tasarım, hem sandalet hem de çizme görünümünü bir araya getirince sosyal medyada da dikkatlerden kaçmadı.

Coşkun, bu kez “göz kanatan” çizmeleriyle kısa sürede sosyal medyanın diline düştü. Sokakta yürürken görüntülenen ünlü diyetisyenin sıra dışı ayakkabı tercihi, kullanıcıların diline fena düştü!

Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim.

Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim.
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
3
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın