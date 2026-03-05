Ünlülerin Diyetisyeni Şeyda Coşkun, Göz Kanatan Çizmeleriyle Dillere Fena Düştü!
Ünlülerin diyetisyeni olarak tanınan Şeyda Coşkun, bu kez beslenme önerileriyle değil tarzıyla gündeme geldi. Muhabirler tarafından görüntülenen Coşkun’un parmakları dışarıda bırakan ilginç çizme tercihi sosyal medyada kısa sürede dillere düştü.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Beslenme ve diyet dünyasında adını uzun yıllardır sıkça duyduğumuz Şeyda Coşkun, özellikle ünlü isimlerle çalışması sayesinde hayatımıza sağlam bir giriş yapmıştı.
Bir süredir gözlerden uzak olan Şeyda Coşkun, geçtiğimiz saatlerde muhabirler tarafından görüntülendi.
Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim.
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
