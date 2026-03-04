Serenay Sarıkaya'nın Son Pozlarındaki Bacak Boyu Dikkat Çekti!

Hatta o kadar ki aynı kombini Victoria's Secret mankeni Rosie Huntington ve Emily in Paris'in Sylvie'si Philippine Leroy-Beaulieu'da gördük.

Yine de en çok Serenay'ımıza yakıştırdık. Fakat Serenay bu sefer aynı geceden servis edilen yeni fotoğrafıya gündeme oturdu!

Serenay Sarıkaya'nın ortaya çıkan son pozunda ekstra uzun bacak boyu dikkat çekti. Fotoğrafta herhangi bir oynama var mı yok mu net olarak bilemiyoruz ama olmadığı iddia ediliyor... Geniş açı çekimi olması da bir olasılık tabii.