Serenay Sarıkaya'nın Son Pozlarındaki Bacak Boyu Dikkat Çekti!

Lila Ceylan
04.03.2026 - 23:15

Bir markanın özel davetlisi olarak Paris Moda Haftası'nda boy gösteren Serenay Sarıkaya, olay kombininden sonra bu sefer bacak boyuyla dikkat çekti.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Serenay Sarıkaya, son birkaç yıldır sektörün göz bebeği biliyorsunuz!

Serenay Sarıkaya, son birkaç yıldır sektörün göz bebeği biliyorsunuz!

Gencecik bir kızken adım attığı oyunculukta şimdiye dek birçok başarılı projede yer alan Serenay Sarıkaya'yı en son Netflix'te yayınlanan Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin ikinci sezonunda izlemiştik. 

Sonrasında kabuğuna çekilen ve dinlenme dönemini çoğunlukla büyük aşkı Mert Demir'le geçiren Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz gece Paris Moda Haftası'nda bir ilke imza attı. 

Dünyaca ünlü bir markanın ilk Türk özel davetlisi olarak Paris Moda Haftası'na çağırılan Serenay Sarıkaya, kırmızı halıya adımını attığı an ortalığı aleve vermişti.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Serenay Sarıkaya'nın kombini tüm gün boyunca konuşuldu.

Serenay Sarıkaya'nın kombini tüm gün boyunca konuşuldu.

Hatta o kadar ki aynı kombini Victoria's Secret mankeni Rosie Huntington ve Emily in Paris'in Sylvie'si Philippine Leroy-Beaulieu'da gördük. 

Yine de en çok Serenay'ımıza yakıştırdık. Fakat Serenay bu sefer aynı geceden servis edilen yeni fotoğrafıya gündeme oturdu! 

Serenay Sarıkaya'nın ortaya çıkan son pozunda ekstra uzun bacak boyu dikkat çekti. Fotoğrafta herhangi bir oynama var mı yok mu net olarak bilemiyoruz ama olmadığı iddia ediliyor... Geniş açı çekimi olması da bir olasılık tabii.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

