onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Otomobil
Mart 2026 Hyundai Fiyat Listesi: i20,i30, Bayon, Kona, Tucson, Inster, Santa ve Ioniq Güncel Fiyatlar

Mart 2026 Hyundai Fiyat Listesi: i20,i30, Bayon, Kona, Tucson, Inster, Santa ve Ioniq Güncel Fiyatlar

Otomobil Fiyatları Hyundai otomobil
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
04.03.2026 - 23:21

Hyundai, ülkemizde sıklıkla tercih edilen markalardan biri. Özellikle i20 ve i30 modeliyle tutulan Hyundai, güncel fiyat listeleriyle merak konusu oluyor. Mart ayının gelmesiyle beraber Hyundai, yeni ayda geçerli olacak fiyatlarını duyurdu. Güney Kore menşeli Hyundai, 2 Mart'ta güncel listelerini açıkladı.

Peki, Hyundai i20, i30, Bayon, Tucson, Kona ve Santa Fe ne kadar?

İşte Hyundai Mart 2026 güncel fiyat listesi.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hyundai fiyat listesi Mart 2026

Hyundai fiyat listesi Mart 2026

Hyundai, ülkemizde en çok tercih edilen otomobil markaları arasında yer alıyor. Markanın fiyat listeleri ise her ay başında güncelleniyor ve yakından takip ediliyor. Hyundai'ın en uygun modeli olan Hyundai i20, Mart ayında 1.442.000 TL'den listelendi.

Aşağıda yer alan tutarlar, maksimum kampanyalı liste fiyatlarını temsil etmektedir. Fiyatlar, markanın düzenlediği kampanyalar ve seçtiğiniz opsiyonlara bağlı olarak değişebilir.

Hyundai i20 fiyat listesi Mart 2026

Hyundai i20 fiyat listesi Mart 2026

  • 1.0 T-GDI 90PS Jump Benzin Manuel 1.442.000 TL

  • 1.0 T-GDI 90PS Jump Benzin DCT 1.587.000 TL

  • 1.0 T-GDI 90PS Style Benzin DCT 1.766.000 TL

  • 1.0 T-GDI 90PS Elite Benzin DCT 1.873.000 TL

Hyundai i30 fiyat listesi Mart 2026

Hyundai i30 fiyat listesi Mart 2026

  • 1.5T-GDI MHEV 140 PS Comfort DCT Benzin 1.940.000 TL

  • 1.5T-GDI MHEV 140 PS Prime DCT Benzin 2.195.000 TL

Hyundai Bayon fiyat listesi Mart 2026

Hyundai Bayon fiyat listesi Mart 2026

  • 1.0 T-GDI 90PS Jump Benzin DCT 1.705.000 TL

  • 1.0 T-GDI 90PS Style Benzin DCT 1.855.000 TL

  • 1.0 T-GDI 90PS Elite Benzin DCT 2.025.000 TL

Hyundai Kona fiyat listesi Mart 2026

Hyundai Kona fiyat listesi Mart 2026
  • 1.6 T-GDI 170PS Prime DCT Benzin 2.310.000 TL

Hyundai Kona Elektrikli

  • Advance 99 kW Elektrik Otomatik 2.315.000 TL
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hyundai Tucson fiyat listesi Mart 2026

Hyundai Tucson fiyat listesi Mart 2026

  • 1.6 T-GDI 180 PS Comfort 4X2 DCT Benzin DCT 2.351.000 TL

  • 1.6 T-GDI 180 PS Prime Plus 4X2 DCT Benzin DCT 2.935.000 TL

  • 1.6 T-GDI 160 PS Elite 4X2 DCT Benzin DCT 3.223.000 TL

  • 1.6 T-GDI 180 PS Elite 4X2 DCT Benzin DCT 3.248.000 TL

  • 1.6 T-GDI 160 PS Elite Plus 4X4 DCT Benzin DCT 3.560.000 TL

  • 1.6 T-GDI 180 PS Elite Plus 4X4 DCT Benzin DCT 3.585.000 TL

  • 1.6 CRDI 136 PS Prime 4X2 DCT (LB) Dizel DCT 2.868.000 TL

  • 1.6 CRDI 136 PS Elite 4X2 DCT Dizel DCT 3.370.000 TL

  • 1.6 CRDI 136 PS Elite Plus 4X4 DCT Dizel DCT 3.682.000 TL

Hyundai Santa FE Hibrit fiyat listesi Mart 2026

Hyundai Santa FE Hibrit fiyat listesi Mart 2026
  • 1.6 T-GDI HEV 239 PS Progressive 4X4 AT Benzin Otomatik 5.640.000 TL

Hyundai Ioniq fiyat listesi Mart 2026

Hyundai Ioniq fiyat listesi Mart 2026

Yeni Ioniq 5

  • Dynamic 125 kW 4x2 Elektrik Otomatik 3.115.560 TL

Ioniq 5 N

  • 448 kW 4x4 Elektrik Otomatik 6.205.000 TL

Ioniq 6

  • Advance 111 kW 4x2 Elektrik Otomatik 2.430.000 TL

Ioniq 9

  • Progressive 160 kW 4X2 Elektrik Otomatik 5.560.000 TL

  • Calligraphy 226,1 kW 4X4 Elektrik Otomatik 6.660.000 TL

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın