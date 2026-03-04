Demet Akalın'dan Sürpriz İmaj Değişikliği!
Attığı her adımla olay olan Demet Akalın, geçtiğimiz saatlerde sürpriz bir imaj değişikliğine gitti. Yıllar sonra saçlarını yeniden platin sarısı yaptı. Sosyal medya ikiye bölündü!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yıllardır atarlı giderli aşk şarkılarının kraliçesi Demet Akalın, sık sık gündeme oturuyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz saatlerde de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sürpriz bir imaj değişikliğine gittiğini direkt gösterdi!
Gün ışığındaki platin Demet Akalın'ı sizler için şöyle bırakalım; ne diyorsunuz? Olmuş mu?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın