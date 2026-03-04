onedio
Demet Akalın'dan Sürpriz İmaj Değişikliği!

Lila Ceylan
04.03.2026 - 23:41

Attığı her adımla olay olan Demet Akalın, geçtiğimiz saatlerde sürpriz bir imaj değişikliğine gitti. Yıllar sonra saçlarını yeniden platin sarısı yaptı. Sosyal medya ikiye bölündü!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Yıllardır atarlı giderli aşk şarkılarının kraliçesi Demet Akalın, sık sık gündeme oturuyor.

Attığı her adım, giydiği her rüküş kombin, yazığı her imla hatası ve yazım hatası dolu tweet ve polemikleriyle düzenli olarak gözleri üzerine çeken Demet Akalın, yoğun konser temposuna da hız kesmeden devam ediyor. 

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan, kendisiyle ilgili her yoruma hemen cevap veren, her ünlünün meselesine de muhakkak bir yorumu olan Akalın, gününü de anbean paylaşıyor.

Geçtiğimiz saatlerde de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sürpriz bir imaj değişikliğine gittiğini direkt gösterdi!

Kuaförden çıkar çıkmaz yeni halini paylaşan Demet Akalın, yıllar sonra yeniden platin sarısına döndü. 

Saçına beyaza yakın balyajlar attıran Demet Akalın, saçının genelini de epey açık bir sarıya boyadı. Belli ki kızından onayı da aldı!

Gün ışığındaki platin Demet Akalın'ı sizler için şöyle bırakalım; ne diyorsunuz? Olmuş mu?

