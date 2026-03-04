Demet Akalın'dan Sürpriz İmaj Değişikliği!

Attığı her adım, giydiği her rüküş kombin, yazığı her imla hatası ve yazım hatası dolu tweet ve polemikleriyle düzenli olarak gözleri üzerine çeken Demet Akalın, yoğun konser temposuna da hız kesmeden devam ediyor.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan, kendisiyle ilgili her yoruma hemen cevap veren, her ünlünün meselesine de muhakkak bir yorumu olan Akalın, gününü de anbean paylaşıyor.