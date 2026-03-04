Fransa’ya Taşınan Kadın Aşamadığı Kültür Şoklarını Sıraladı

Paris başta olmak üzere Fransa’daki yaşamın hayal ettiği gibi çıkmadığını söyleyen içerik üreticisi, kendisini şaşırtan birçok detayı takipçileriyle paylaştı.

Genç kadın, özellikle maaş eşitsizliği konusunun kendisi için büyük bir şaşkınlık olduğunu belirtti.

“Fransa’ya taşınınca beni en çok şaşırtan şeylerden biri erkeklerin kadınlardan daha fazla maaş alıyor olması ve bunun toplumda bilinen, kabul gören bir şey olması. Buna hâlâ alışamadım.”