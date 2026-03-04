Fransa’ya Taşınan Kadın Aşamadığı Kültür Şoklarını Sıraladı

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fransa’da yaşayan bir dijital içerik üreticisi, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile ülkede yaşadığı kültürel farklılıkları anlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fransa’daki yaşam temposunun da kendisine farklı geldiğini söyleyen içerik üreticisi, insanların oldukça sakin ve telaşsız olduğunu dile getirdi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın