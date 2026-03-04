onedio
Fransa’ya Taşınan Kadın Aşamadığı Kültür Şoklarını Sıraladı

Gülistan Başköy
04.03.2026 - 13:40

Fransa’da yaşayan bir dijital içerik üreticisi, ülkeye taşındıktan sonra yaşadığı kültür şoklarını anlattı. Maaş eşitsizliğinden pazar günleri kapalı mağazalara kadar birçok detaya değinen genç kadının sözleri sosyal medyada gündem oldu. 

İşte dikkat çeken o yorumlar…

Fransa’da yaşayan bir dijital içerik üreticisi, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile ülkede yaşadığı kültürel farklılıkları anlattı.

Paris başta olmak üzere Fransa’daki yaşamın hayal ettiği gibi çıkmadığını söyleyen içerik üreticisi, kendisini şaşırtan birçok detayı takipçileriyle paylaştı.

Genç kadın, özellikle maaş eşitsizliği konusunun kendisi için büyük bir şaşkınlık olduğunu belirtti.

“Fransa’ya taşınınca beni en çok şaşırtan şeylerden biri erkeklerin kadınlardan daha fazla maaş alıyor olması ve bunun toplumda bilinen, kabul gören bir şey olması. Buna hâlâ alışamadım.”

Fransa’daki yaşam temposunun da kendisine farklı geldiğini söyleyen içerik üreticisi, insanların oldukça sakin ve telaşsız olduğunu dile getirdi.

“Mağazaya giriyorsunuz, kasada sıra oluyor ama kimse acele etmiyor. Kasiyer sohbet ederek işlemleri yapıyor, arkada 50 kişi beklese bile kimsenin umurunda olmuyor.”

Fransa’nın modanın merkezi olarak bilindiğini hatırlatan içerik üreticisi, günlük hayatta insanların giyim tarzının beklediği gibi olmadığını söyledi.

“Paris modanın başkenti deniyor ama insanlar çok özensiz giyiniyor. Bazıları gerçekten çok bakımsız görünüyor.”

Lüks markaların Fransa’da daha sıradan karşılandığını söyleyen içerik üreticisi, mağazalara girmenin Türkiye’ye göre çok daha rahat olduğunu belirtti.

“Burada Gucci’ye, Chanel’e eşofmanla bile girseniz kimse size tuhaf bakmıyor. Kimse başınızda dikilip sizi takip etmiyor.”

