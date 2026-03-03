onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Bir Moda Tasarımı Eğitmeni Tek Tek Anlattı: “Kıyafetleri Hangi Sıklıkta Yıkamalısınız?”

Bir Moda Tasarımı Eğitmeni Tek Tek Anlattı: “Kıyafetleri Hangi Sıklıkta Yıkamalısınız?”

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
03.03.2026 - 22:00

İçerik Devam Ediyor

Kıyafetleri uzun süre kullanmak sürdürülebilirlik ve kişisel ekonomimiz için oldukça önemli. Bunun için de her kıyafeti gerektiği şekilde ve gerektiği süre aralığında yıkamak çok önemli. Her yıkama, kumaş liflerinin bir miktar aşınmasına, renklerin solmasına ve formunun bozulmasına neden olur. Bu da kıyafetlerin giyilmez hale çok hızlı bir şekide gelmesi demektir. 

Moda Tasarımı Eğitmeni Burçu Aşıkoğlu Hızal kıyafetlerin hangi sıklıkta yıkanması gerektiğini tek tek anlattı.

Kaynak: https://www.instagram.com/burcu.asko/
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kıyafetleri hangi sıklıkta yıkamalısınız?

Kıyafetleri hangi sıklıkta yıkamalısınız?

  • Jean: 4-5 giyimden sonra.

  • Sweatshirt: Haftada bir kez.

  • Palto: Yılda bir kez (kuru temizleme veya yıkama).

  • Deri Ceket: Asla yıkanmaz, nemli bezle silinir.

  • Şişme Mont: Yılda iki kez (makinede tenis topu ile).

  • Kaşmir Kazak: Her 10 giyimde bir.

  • Şal ve Şapka: Ayda bir kez.

  • Pijama: Her 3 giyimde bir.

  • İç Giyim: Her giyimden sonra.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın