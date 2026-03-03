Bir Moda Tasarımı Eğitmeni Tek Tek Anlattı: “Kıyafetleri Hangi Sıklıkta Yıkamalısınız?”

Kıyafetleri uzun süre kullanmak sürdürülebilirlik ve kişisel ekonomimiz için oldukça önemli. Bunun için de her kıyafeti gerektiği şekilde ve gerektiği süre aralığında yıkamak çok önemli. Her yıkama, kumaş liflerinin bir miktar aşınmasına, renklerin solmasına ve formunun bozulmasına neden olur. Bu da kıyafetlerin giyilmez hale çok hızlı bir şekide gelmesi demektir.

Moda Tasarımı Eğitmeni Burçu Aşıkoğlu Hızal kıyafetlerin hangi sıklıkta yıkanması gerektiğini tek tek anlattı.