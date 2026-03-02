Sevgili Kova, bugün Başak burcundaki tam Ay tutulması, finansal durumunu ve bankacılık işlerini etkiliyor. Beklenmedik bir hesap detayı ya da ortaklaşa yürüttüğün bir işin maddi sonucu, bugün önüne bir kriz olarak düşebilir. Ancak sen, kendi finansal bağımsızlığını ilan etmek için, hiç kimseden yardım almadan tüm hesaplarını bugün tek başına kapatma kararı alacaksın. Bu, bir nevi finansal bir 'ben buradayım' çığlığı olacak.

Kariyerinde ise başkalarına güvenerek attığın adımların bugün seni bir çıkmaza sokması, aslında kendi gücünü eline alman için bir fırsat olabilir. Tabii eğer bugün riskli bir yatırıma girer veya detayları okumadan bir kağıda imza atarsan, maddi kayıp riski ile karşılaşabilirsin. Bu yüzden dikkatli olmalı, detaylara özen göstermeli ve kendinden emin bir şekilde ilerleyip başarıyla kucaklaşmalısın.

Aşk hayatında ise bugün tutku ve şüphe arasında kalabilirsin... Eğer bir ilişkin varsa, partnerine karşı duyduğun o 'güvensizlik' hissinin aslında kendi bastırılmış korkuların olduğunu fark edeceksin. Bekar Kovalar için ise bugün, tehlikeli bir çekime kapılma veya sırf yalnız kalmamak için yanlış birine sığınma riski var. Kalbinin kapılarını sadece gerçekten güvenebileceğin birine açman gerektiğini bugün kadersel bir olayla öğreneceksin. Yani, aşkta da dikkatli olman gereken bir gün seni bekliyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…