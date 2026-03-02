onedio
3 Mart Salı Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Kova Burcu
3 Mart 2026, Günlük Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
02.03.2026 - 18:01

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Kova ve yükselen Kova burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 3 Mart Salı gününüz nasıl geçecek? 3 Mart Salı günü Kova ve yükselen Kova burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna ait günlük burç yorumları...

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün Başak burcundaki tam Ay tutulması, finansal durumunu ve bankacılık işlerini etkiliyor. Beklenmedik bir hesap detayı ya da ortaklaşa yürüttüğün bir işin maddi sonucu, bugün önüne bir kriz olarak düşebilir. Ancak sen, kendi finansal bağımsızlığını ilan etmek için, hiç kimseden yardım almadan tüm hesaplarını bugün tek başına kapatma kararı alacaksın. Bu, bir nevi finansal bir 'ben buradayım' çığlığı olacak.

Kariyerinde ise başkalarına güvenerek attığın adımların bugün seni bir çıkmaza sokması, aslında kendi gücünü eline alman için bir fırsat olabilir. Tabii eğer bugün riskli bir yatırıma girer veya detayları okumadan bir kağıda imza atarsan, maddi kayıp riski ile karşılaşabilirsin. Bu yüzden dikkatli olmalı, detaylara özen göstermeli ve kendinden emin bir şekilde ilerleyip başarıyla kucaklaşmalısın. 

Aşk hayatında ise bugün tutku ve şüphe arasında kalabilirsin... Eğer bir ilişkin varsa, partnerine karşı duyduğun o 'güvensizlik' hissinin aslında kendi bastırılmış korkuların olduğunu fark edeceksin. Bekar Kovalar için ise bugün, tehlikeli bir çekime kapılma veya sırf yalnız kalmamak için yanlış birine sığınma riski var. Kalbinin kapılarını sadece gerçekten güvenebileceğin birine açman gerektiğini bugün kadersel bir olayla öğreneceksin. Yani, aşkta da dikkatli olman gereken bir gün seni bekliyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
