Sevgili Kova, bugün senin için oldukça önemli bir gün. Çünkü gökyüzünde seni etkileyen büyük bir olay gerçekleşiyor: Tam Ay tutulması. Bu gökyüzü olayı, senin boşaltım sistemin ve hormonal dengen üzerinde güçlü bir etkiye sahip ve bir nevi arınma süreci başlatıyor. Bu süreç, vücudundaki ödemlerin atılmasına yardımcı olabilir. Ancak bu noktada dikkat etmen gereken bir şey var, bu süreç tamamen doğal yöntemlerle gerçekleşiyor. Yani, vücudunun kendi kendine iyileşme kapasitesini kullanarak bu ödemi atıyor.

Ayrıca, bugün bir süredir devam eden bir tedavi sürecini sonlandırmak için mükemmel bir zaman olabilir. Belki de bu süreç biraz zorlu geçti, belki de biraz karmaşık hissettin. Ancak sonunda şifalanmış olmanın ve arınmaya başlamanın tadını çıkarmalısın. Elbette kontrol süreçleri ve belki de takviyeler bir süre daha devam edecektir. Ancak her şey yoluna giriyor diyebiliriz. Bu süreci ise hekim kontrolünde ve dikkatle yürütmeyi unutma. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…