3 Mart 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

02.03.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Kova ve yükselen Kova burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 3 Mart Salı günü Kova ve yükselen Kova burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 3 Mart Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün senin için oldukça önemli bir gün. Çünkü gökyüzünde seni etkileyen büyük bir olay gerçekleşiyor: Tam Ay tutulması. Bu gökyüzü olayı, senin boşaltım sistemin ve hormonal dengen üzerinde güçlü bir etkiye sahip ve bir nevi arınma süreci başlatıyor. Bu süreç, vücudundaki ödemlerin atılmasına yardımcı olabilir. Ancak bu noktada dikkat etmen gereken bir şey var, bu süreç tamamen doğal yöntemlerle gerçekleşiyor. Yani, vücudunun kendi kendine iyileşme kapasitesini kullanarak bu ödemi atıyor.

Ayrıca, bugün bir süredir devam eden bir tedavi sürecini sonlandırmak için mükemmel bir zaman olabilir. Belki de bu süreç biraz zorlu geçti, belki de biraz karmaşık hissettin. Ancak sonunda şifalanmış olmanın ve arınmaya başlamanın tadını çıkarmalısın. Elbette kontrol süreçleri ve belki de takviyeler bir süre daha devam edecektir. Ancak her şey yoluna giriyor diyebiliriz. Bu süreci ise hekim kontrolünde ve dikkatle yürütmeyi unutma. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

