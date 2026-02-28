Sevgili Kova, bugün cildine her zamankinden daha çok dikkat ve özen gerektirmen gerek. Dış dünyaya karşı olan bariyerin hassaslaştı, geçirgenliği arttı ve bu durum, cildinin enerji alışverişini olumsuz etkiliyor.

Biliyorsun, cildimiz bizim en büyük organımız ve aynı zamanda en büyük koruyucumuz. Ancak bu koruma görevini tam anlamıyla yerine getirebilmesi için ona iyi bakmam gerekiyor. İşte tam da bu noktada, kimyasallarla dolu bakım ürünlerinden uzak durmanı öneririz. Bu ürünler, cildinin doğal dengesini bozabilir ve ona zarar verebilir.

Yerine ne mi kullanmalısın? Sana önerimiz, saf su ve doğal bitkisel yağlar. Bu doğal ürünler, cildinin enerji alışverişini düzenlerken, ona ihtiyacı olan tüm besinleri sağlar. Ayrıca, cildinin nefes almasına da izin verirler. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…