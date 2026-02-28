Sevgili Kova, bugün aşk hayatında biraz değişiklik yapma zamanı geldi! Romantik akşam yemeklerini, uzun ve duygusal konuşmaları bir kenara bırak, çünkü bugün enerjini fiziksel bir aktiviteye yönlendireceksin. Bugün, sevdiğin kişiyle birlikte bedensel bir uğraşıya yönelmek, aranızdaki enerjiyi tazeleyecek ve ilişkinize yeni bir soluk getirecek.

Belki parkta el ele uzun bir yürüyüş yapabilir, belki de evde kendi DIY projeni oluşturabilirsin. Bir eşyayı birlikte boyamak gibi basit bir aktivite bile keyifli anılara dönüşebilir bugün. Bu tür somut birliktelikler, zihinsel tartışmalardan yorulan ruhunu dinlendirecek ve yenilenecek. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…