Sevgili Kova, bugün aşk hayatında bazı beklenmedik değişiklikler yaşanabilir. Romantik bir buluşma planının son dakika değişmesi gibi durumlarla karşılaşabilirsin. Bunun nedeni, Merkür'ün geri gidişinin etkisidir ve bu enerji, aşk hayatında bazı belirsizlikler yaratabilir.

Kalbini açmaya hazır olduğun bir kişiye karşı hislerinin karşılıklı olmadığını fark etmen de bu belirsizliklerden biri olabilir. Bu durum, özellikle de bu kişiye karşı derin duygular besliyorsan, büyük bir hayal kırıklığına neden olabilir. Partnerin ya da flörtünden beklenmedik bir tepki alman, kalbini kapatmana ve duygusal anlamda kendini koruma altına almana yol açabilir.

Ancak unutma ki her son bir başlangıçtır ve bahar yaklaşıyor. Baharın tazeleyici ve canlandırıcı enerjisiyle birlikte, kalbin de yeniden açılacak ve şifasını bulacaktır. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…