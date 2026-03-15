16 Mart - 22 Mart Kova Burcu Haftalık Burç Yorumu

16 - 22 Mart 2026, Haftalık Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
15.03.2026 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Kova ve yükselen Kova burçları 16 Mart - 22 Mart haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 16 Mart - 22 Mart haftan nasıl geçecek? Bu hafta Kova ve yükselen Kova burçlarını neler bekliyor?

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bu hafta senin için finansal istikrar ve kendi değerini iş dünyasına yansıtma zamanı. Yeteneklerinin tam karşılığını almak için oyun tahtasında stratejik bir şekilde pozisyon alman gerekiyor. Maddi konulardaki belirsizliklerin canını sıkıyorsa, detaylı bir bütçe planlaması yaparak bu belirsizlikleri ortadan kaldırabilirsin.

Haftanın ortasında ise Balık burcundaki Yeni Ay, cüzdanını daha da dolgun hale getirecek yeni gelir kapılarını aralıyor. Belki yeni bir iş teklifi alabilir, belki de ek bir gelir kapısı bulabilirsin. Hatta uzun süredir beklediğin bir ödeme sonunda eline geçebilir. Bu enerjiyle, maddi güvenliğini sadece hesap defteri üzerinden değil, sana huzur veren iş modelleri üzerinden de inşa etmeye başlayacaksın.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Güneş’in Koç burcuna geçişiyle beraber, iletişim dilin daha açık ve ateşli bir hale geliyor. İlişkideki sorunları dolambaçlı yollardan değil, en net haliyle masaya yatırıp hızlıca çözmek isteyeceksin. Bu doğrudan ve dürüst tavır, partnerinle arandaki belirsiz havayı dağıtıp ilişkinin ritmini artıracak ve daha dinamik, heyecan verici bir süreci başlatacaktır. Ona dokunmayı, sarılmayı ve tatlı öpücükleri de ihmal etme, çünkü bu aşkın ateşini de canlandıracaktır. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

