Sevgili Kova, bu hafta senin için finansal istikrar ve kendi değerini iş dünyasına yansıtma zamanı. Yeteneklerinin tam karşılığını almak için oyun tahtasında stratejik bir şekilde pozisyon alman gerekiyor. Maddi konulardaki belirsizliklerin canını sıkıyorsa, detaylı bir bütçe planlaması yaparak bu belirsizlikleri ortadan kaldırabilirsin.

Haftanın ortasında ise Balık burcundaki Yeni Ay, cüzdanını daha da dolgun hale getirecek yeni gelir kapılarını aralıyor. Belki yeni bir iş teklifi alabilir, belki de ek bir gelir kapısı bulabilirsin. Hatta uzun süredir beklediğin bir ödeme sonunda eline geçebilir. Bu enerjiyle, maddi güvenliğini sadece hesap defteri üzerinden değil, sana huzur veren iş modelleri üzerinden de inşa etmeye başlayacaksın.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Güneş’in Koç burcuna geçişiyle beraber, iletişim dilin daha açık ve ateşli bir hale geliyor. İlişkideki sorunları dolambaçlı yollardan değil, en net haliyle masaya yatırıp hızlıca çözmek isteyeceksin. Bu doğrudan ve dürüst tavır, partnerinle arandaki belirsiz havayı dağıtıp ilişkinin ritmini artıracak ve daha dinamik, heyecan verici bir süreci başlatacaktır. Ona dokunmayı, sarılmayı ve tatlı öpücükleri de ihmal etme, çünkü bu aşkın ateşini de canlandıracaktır. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…