Haberler
Spor
Futbol
Milli Gururumuz Kenan Yıldız'a İtalya'da Büyük Ödül: En İyi Genç Oyuncu Seçildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
22.05.2026 - 18:53
Juventus formasıyla 2025-2026 sezonunda Serie A’ya damga vuran Kenan Yıldız, gösterdiği performansla başarılarına bir yenisini daha ekledi ve kariyerinde tarihi bir başarıya ulaştı.

İtalya'da sezona damga vurdu.

Juventus'ta kulüp efsanesi Alessandro Del Piero’dan kalan 10 numaralı formayı taşıyan Kenan Yıldız, İtalya’daki yükselişini sürdürdü. Serie A yönetiminin yaptığı resmi açıklamada, Avrupa futbolunun en dikkat çeken genç yetenekleri arasında gösterilen milli futbolcunun sezonun “En İyi Genç Oyuncusu / Yükselen Yıldızı” ödülünün sahibi olduğu duyuruldu.

Juventus geleceğini ona emanet etti.

Kenan Yıldız, henüz 21 yaşında olmasına rağmen bu sezon Juventus formasıyla ortaya koyduğu performansla takımın hücum hattındaki en önemli isimlerden biri oldu. Attığı kritik goller, yaptığı asistler ve etkili dribblingleriyle dikkat çeken milli yıldız, sezon içerisinde iki kez “ayın en iyi genç oyuncusu” ödülünü kazanırken İtalyan futbol kamuoyundan da tam not aldı. Genç oyuncu böylece Serie A’nın en değerli genç yeteneklerinden biri olduğunu bir kez daha gösterdi.

Avrupa devleri onun peşinde.

Bu prestijli ödül, Kenan Yıldız’ın Avrupa futbol piyasasındaki değerini daha da yukarı taşıdı. Juventus’un gelecek planlamasında kilit rol üstlenen milli yıldız, kazandığı bu başarıyla yalnızca İtalya’da değil Avrupa futbolunda da adından söz ettirmeyi başardı. Genç oyuncu, aldığı ödülle birlikte futbol dünyasına adeta “Geleceğin yıldızlarından biri benim” mesajını verdi.

Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
