Milli Gururumuz Kenan Yıldız'a İtalya'da Büyük Ödül: En İyi Genç Oyuncu Seçildi

Kenan Yıldız, henüz 21 yaşında olmasına rağmen bu sezon Juventus formasıyla ortaya koyduğu performansla takımın hücum hattındaki en önemli isimlerden biri oldu. Attığı kritik goller, yaptığı asistler ve etkili dribblingleriyle dikkat çeken milli yıldız, sezon içerisinde iki kez “ayın en iyi genç oyuncusu” ödülünü kazanırken İtalyan futbol kamuoyundan da tam not aldı. Genç oyuncu böylece Serie A’nın en değerli genç yeteneklerinden biri olduğunu bir kez daha gösterdi.