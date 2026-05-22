Olympiakos-Fenerbahçe Maçını Salonda Takip Eden Alperen Şengün'e Tribünlerden Taciz Vardı

Atina'da düzenlenen EuroLeague Final Four yarı finalinde temsilcimiz Fenerbahçe Beko ile Olympiakos karşı karşıya gelirken, mücadele öncesi yaşanan olaylar geceye damga vurdu. Organizasyonun bilet dağılımı ve tribün yerleşimi konusundaki kararları tartışma yaratırken, salon çevresinde yaşanan gerginlik atmosferi daha da büyüttü. Yaşanan kaosun en dikkat çeken anı ise Yunan taraftarların Alperen Şengün’e yönelik gerçekleştirdiği tepki ve saldırı iddiaları oldu. Milli yıldızın hedef alınması Türk taraftarların büyük tepkisini çekti.