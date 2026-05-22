Olympiakos-Fenerbahçe Maçını Salonda Takip Eden Alperen Şengün'e Tribünlerden Taciz Vardı

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
22.05.2026 - 19:13
EuroLeague Final Four yarı finalinde oynanacak Fenerbahçe Beko - Olympiakos karşılaşması öncesinde Atina'da büyük bir skandal yaşandı. Salonda röportaj verdiği sırada Alperen Şengün, Yunan taraftarların yuhalamalarına maruz kalırken üzerine su şişeleri fırlatıldığı öne sürüldü. Milli basketbolcuya yönelik bu çirkin hareket sosyal medyada da büyük tepki çekti.

Atina'da düzenlenen EuroLeague Final Four yarı finalinde temsilcimiz Fenerbahçe Beko ile Olympiakos karşı karşıya gelirken, mücadele öncesi yaşanan olaylar geceye damga vurdu. Organizasyonun bilet dağılımı ve tribün yerleşimi konusundaki kararları tartışma yaratırken, salon çevresinde yaşanan gerginlik atmosferi daha da büyüttü. Yaşanan kaosun en dikkat çeken anı ise Yunan taraftarların Alperen Şengün’e yönelik gerçekleştirdiği tepki ve saldırı iddiaları oldu. Milli yıldızın hedef alınması Türk taraftarların büyük tepkisini çekti.

Alperen soğukkanlılığını korudu.

Alperen Şengün, Fenerbahçe Beko’ya destek vermek için Atina'da düzenlenen EuroLeague Final Four organizasyonuna katıldı. Maç öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan milli yıldız, bu sırada Olympiakos taraftarlarının tepkisiyle karşı karşıya kaldı. İddiaya göre Yunan taraftarlar önce toplu şekilde yuhalamalara başlarken, daha sonra milli basketbolcunun bulunduğu alana su şişeleri fırlattı. Soğukkanlı tavrını koruyan Alperen Şengün’e yönelik bu çirkin hareket, Türk spor kamuoyunda büyük tepki topladı.

Alperen o anları gülerek geçiştirdi.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
