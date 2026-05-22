Bu Köyde Herkes İşaret Dili Biliyor: Nedeni Yıllar Öncesine Dayanıyor

Köyü özel yapan şey, burada yaşayan sağır ve işiten insanların ortak bir iletişim dili kurmuş olması. Köyde kalıtsal sağırlık oranının yüksek olması, yıllar içinde farklı bir toplumsal düzenin oluşmasına yol açmış.

Bengkala’da sağır bireyler günlük hayattan kopuk yaşamıyor. Köydeki birçok kişi Kata Kolok adı verilen yerel işaret dilini biliyor. Bu yüzden iletişim yalnızca sağır bireyler arasında kalmıyor, işiten köylüler de aynı dili kullanarak ortak yaşama dahil oluyor. Araştırmalarda Kata Kolok’un köy yaşamının farklı alanlarında kullanıldığı belirtiliyor.