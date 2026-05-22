Bu Köyde Herkes İşaret Dili Biliyor: Nedeni Yıllar Öncesine Dayanıyor

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
22.05.2026 - 19:25
Bali’deki Bengkala köyü, dünyada çok az yerde görülen bir iletişim kültürüne sahip. Köyde sağır bireylerin sayısı kuşaklar boyunca dikkat çekici seviyede olmuş. Zamanla köy halkı kendi işaret dilini geliştirmiş. Kata Kolok adı verilen bu dil, gündelik hayatın doğal bir parçasına dönüşmüş. Bugün Bengkala, sessizliğin dışlanmadığı nadir yerlerden biri olarak anılıyor.

Endonezya’nın Bali Adası’nda yer alan Bengkala, dışarıdan bakıldığında sıradan bir köy gibi görünebilir.

Köyü özel yapan şey, burada yaşayan sağır ve işiten insanların ortak bir iletişim dili kurmuş olması. Köyde kalıtsal sağırlık oranının yüksek olması, yıllar içinde farklı bir toplumsal düzenin oluşmasına yol açmış.

Bengkala’da sağır bireyler günlük hayattan kopuk yaşamıyor. Köydeki birçok kişi Kata Kolok adı verilen yerel işaret dilini biliyor. Bu yüzden iletişim yalnızca sağır bireyler arasında kalmıyor, işiten köylüler de aynı dili kullanarak ortak yaşama dahil oluyor. Araştırmalarda Kata Kolok’un köy yaşamının farklı alanlarında kullanıldığı belirtiliyor.

Kata Kolok, Bengkala köyüne özgü bir işaret dili olarak biliniyor.

Dilin adı genellikle 'sağır konuşması' anlamıyla açıklanıyor. Köyde kuşaklar boyunca görülen kalıtsal sağırlık, zamanla ortak bir işaret dilinin gelişmesine zemin hazırlamış. Bu dil, dışarıdan öğretilen standart bir işaret dili değil, köyün kendi içinde doğal olarak gelişmiş bir iletişim biçimi.

Kata Kolok’u ilginç yapan noktalardan biri de Bali’de ya da dünyanın başka yerlerinde kullanılan işaret dilleriyle birebir aynı olmaması. Araştırmacılar, bu dilin köyün sosyal yapısı içinde geliştiğini ve işiten kişiler tarafından da farklı akıcılık düzeylerinde kullanıldığını aktarıyor.

Bengkala’da Kata Kolok yalnızca özel durumlarda kullanılan bir dil değil

Köyde insanlar alışverişte, ev işlerinde, topluluk içinde, gündelik sohbetlerde ve sosyal ilişkilerde bu dili kullanabiliyor. Sağır bireylerin iletişim kurmak için sürekli bir aracıya ihtiyaç duymaması, Bengkala’yı dünyadaki birçok yerden ayırıyor.

Kata Kolok’un varlığı, köyde sağır bireylerin daha görünür ve daha aktif bir sosyal yaşam içinde olmasını sağlıyor. Köy, iletişimin tek bir biçime bağlı olmadığını gösteren güçlü bir örnek haline geliyor.

Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
