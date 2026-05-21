Kölelikten Kaçıp Su Üstünde Köy Kurdular: Herkes Evine Kanoyla Gidiyor

Ganvié’nin hikayesi, Tofinu halkının karada yaşadığı tehditlerden kaçmasıyla başlıyor. Condé Nast Traveler’ın aktardığına göre köy, 17. yüzyılda Tofinu topluluğu tarafından köle tacirlerinden ve Fon savaşçılarından korunmak için Nokoué Gölü üzerinde kuruldu. Gölün ortasında yaşamak, o dönem saldırılardan uzak kalmak için güvenli bir yol olarak görülüyordu.

Zamanla bu savunma amaçlı yerleşim, kalıcı bir yaşam alanına dönüştü. Evler bambu ve ahşap kazıklar üzerine kuruldu, ulaşım ise kanolarla sağlanmaya başladı. Bugün köyde evlerin yanında okul, pazar, ibadethane ve farklı sosyal alanlar da bulunuyor. Ganvié’de 20 binden fazla kişi göl üstündeki bu yaşam düzenini sürdürüyor.