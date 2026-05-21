Kölelikten Kaçıp Su Üstünde Köy Kurdular: Herkes Evine Kanoyla Gidiyor

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
21.05.2026 - 14:03
Benin’deki Ganvié köyü, karada değil, gölün üstünde kurulu olmasıyla dünyanın en sıra dışı yerleşimlerinden biri. Nokoué Gölü üzerinde yükselen evler, ahşap kazıklar üzerine inşa edilmiş durumda. Köyde ulaşım sokaklarla değil, kanolarla sağlanıyor. Bu yüzden Ganvié, sık sık 'Afrika’nın Venedik’i' olarak anılıyor. Ancak bu ilginç yaşam biçiminin arkasında oldukça sert bir tarih var.

Köyü köle tacirlerinden kaçmak için gölün üstüne kurdular

Ganvié’nin hikayesi, Tofinu halkının karada yaşadığı tehditlerden kaçmasıyla başlıyor. Condé Nast Traveler’ın aktardığına göre köy, 17. yüzyılda Tofinu topluluğu tarafından köle tacirlerinden ve Fon savaşçılarından korunmak için Nokoué Gölü üzerinde kuruldu. Gölün ortasında yaşamak, o dönem saldırılardan uzak kalmak için güvenli bir yol olarak görülüyordu.

Zamanla bu savunma amaçlı yerleşim, kalıcı bir yaşam alanına dönüştü. Evler bambu ve ahşap kazıklar üzerine kuruldu, ulaşım ise kanolarla sağlanmaya başladı. Bugün köyde evlerin yanında okul, pazar, ibadethane ve farklı sosyal alanlar da bulunuyor. Ganvié’de 20 binden fazla kişi göl üstündeki bu yaşam düzenini sürdürüyor.

Burada yolların yerini kanallar aldı

Ganvié’de klasik anlamda sokaklar yok. Günlük hayatın büyük kısmı suyun üzerinde ilerliyor. İnsanlar işe, pazara, okula ya da komşularına kanolarla gidiyor. Balıkçılık ve turizm köyün en önemli geçim kaynakları arasında yer alıyor. Göl üzerinde kurulan pazarlar, ziyaretçiler için köyün en dikkat çekici görüntülerinden biri haline geliyor.

Köy, 1996’da UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne alındı. Ancak Ganvié yalnızca turistik bir manzara değil. İklim değişikliği, kirlilik, nüfus artışı ve altyapı eksiklikleri köyün geleceği için ciddi sorunlar yaratıyor.

Turistlerin ilgisini çekse de köyün gündelik hayatı zorlu

Ganvié, göl üstündeki evleri ve kanolarla ilerleyen günlük yaşamı nedeniyle turistlerin ilgisini çeken sıra dışı bir yerleşim. Ziyaretçiler için bu manzara oldukça etkileyici görünse de köyde yaşayanlar için hayat yalnızca görsel bir güzellikten ibaret değil. Ulaşım, eğitim, temizlik, sağlık hizmetleri ve altyapı gibi temel ihtiyaçlar su üzerindeki yaşam nedeniyle daha zor karşılanabiliyor.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
