800 Yıl Önce Gökyüzünü Kızıla Boyayan Gizem Çözüldü

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
16.05.2026 - 15:10

Bilim insanları, 800 yıl önce gökyüzünü kızıla boyayan güçlü bir Güneş fırtınasının izlerini ortaya çıkardı. Japonya’daki eski ağaç halkaları ve Orta Çağ dönemine ait gökyüzü gözlemleri birlikte incelendi. Araştırmacılar, kırmızı aurora kayıtlarıyla ağaçlarda saklanan karbon-14 artışlarını eşleştirdi. Bulgular, 1200 yılı civarında Dünya’yı etkileyen güçlü bir Güneş parçacığı olayı yaşandığını gösteriyor.

Ağaç halkalarında 800 yıllık

Okinawa Bilim ve Teknoloji Enstitüsü araştırmacıları, Japonya’nın kuzeyinde bulunan eski asunaro ağaçlarının halkalarındaki karbon-14 seviyelerini inceledi. 

Veriler, Orta Çağ dönemine ait gökyüzü kayıtlarıyla karşılaştırıldı. Sonuçta 1200 kışı ile 1201 baharı arasında yaşanmış olabilecek güçlü bir Güneş proton olayına ulaşıldı.

Araştırmacıların dikkatini çeken detaylardan biri de Japon şair ve saray görevlisi Fujiwara no Teika’nın günlüğünde yer alan kırmızı gökyüzü kayıtları oldu. Çin kaynaklarında da aynı döneme ait düşük enlemlerde görülen kırmızı auroralardan söz ediliyor. 

Ağaç halkalarındaki karbon-14 artışı ile tarihsel kayıtların örtüşmesi, 800 yıl önce Dünya’yı etkileyen güçlü bir Güneş fırtınası ihtimalini güçlendirdi.

Keşif gelecekteki uzay görevleri için önemli olabilir

Bulgu, yalnızca geçmişte yaşanmış ilginç bir gökyüzü olayı olarak görülmüyor. Güneş fırtınaları, astronotlar, uydular ve uzay araçları için ciddi risk oluşturabiliyor. 

Güçlü parçacık olayları, özellikle Ay ve derin uzay görevlerinde ölümcül radyasyon seviyelerine neden olabilir. Bu yüzden geçmişte yaşanan büyük Güneş olaylarını anlamak, gelecekteki görevler için hayati öneme sahip.

Bilim insanları, eski ağaç halkaları ve tarihsel kayıtlar sayesinde Güneş’in yüzyıllar önceki davranışlarını daha iyi okuyabiliyor. 800 yıl önceki kırmızı gökyüzü kaydı da bu açıdan değerli bir ipucu sunuyor. 

Geçmişteki Güneş fırtınalarının ne zaman ve hangi koşullarda yaşandığını anlamak, gelecekte benzer olaylara karşı daha hazırlıklı olmayı sağlayabilir.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
