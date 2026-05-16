800 Yıl Önce Gökyüzünü Kızıla Boyayan Gizem Çözüldü

Bulgu, yalnızca geçmişte yaşanmış ilginç bir gökyüzü olayı olarak görülmüyor. Güneş fırtınaları, astronotlar, uydular ve uzay araçları için ciddi risk oluşturabiliyor.

Güçlü parçacık olayları, özellikle Ay ve derin uzay görevlerinde ölümcül radyasyon seviyelerine neden olabilir. Bu yüzden geçmişte yaşanan büyük Güneş olaylarını anlamak, gelecekteki görevler için hayati öneme sahip.

Bilim insanları, eski ağaç halkaları ve tarihsel kayıtlar sayesinde Güneş’in yüzyıllar önceki davranışlarını daha iyi okuyabiliyor. 800 yıl önceki kırmızı gökyüzü kaydı da bu açıdan değerli bir ipucu sunuyor.

Geçmişteki Güneş fırtınalarının ne zaman ve hangi koşullarda yaşandığını anlamak, gelecekte benzer olaylara karşı daha hazırlıklı olmayı sağlayabilir.