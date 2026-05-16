İnsan Saçından 10 Bin Kat İnce Güneş Paneli Geliştirdiler: Pencereleri Jeneratöre Dönüştürecek
Kaynak: https://www.ntu.edu.sg/news/detail/ne...
Singapur’daki Nanyang Teknoloji Üniversitesi bilim insanları, enerji sektöründe dönüm noktası niteliğinde bir teknolojiye imza attı. Uzmanlar otomobil camlarını, gökdelen cephelerini ve akıllı gözlükleri elektrik üreten yüzeylere dönüştürebilen ultra ince güneş hücreleri üretti. İnsan saç telinden yaklaşık 10 bin kat daha ince yapıya sahip yarı saydam perovskit hücreler, estetik görünümü bozmadan yüksek performans sunmayı hedefliyor.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geliştirilen yeni nesil hücreler şehir mimarisinde ek arazi ihtiyacını ortadan kaldırıyor
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Perovskit malzemesi sayesinde hücreler kapalı hava ve gölgede bile elektrik üretebiliyor
Vakum ortamında uygulanan termal buharlaştırma yöntemiyle toksik atıksız üretim sağlanıyor
Farklı kalınlıklardaki modellerle yüzde 12 seviyesine ulaşan enerji verimliliği elde ediliyor
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın