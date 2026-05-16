İnsan Saçından 10 Bin Kat İnce Güneş Paneli Geliştirdiler: Pencereleri Jeneratöre Dönüştürecek

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
16.05.2026 - 15:34

Singapur’daki Nanyang Teknoloji Üniversitesi bilim insanları, enerji sektöründe dönüm noktası niteliğinde bir teknolojiye imza attı. Uzmanlar otomobil camlarını, gökdelen cephelerini ve akıllı gözlükleri elektrik üreten yüzeylere dönüştürebilen ultra ince güneş hücreleri üretti. İnsan saç telinden yaklaşık 10 bin kat daha ince yapıya sahip yarı saydam perovskit hücreler, estetik görünümü bozmadan yüksek performans sunmayı hedefliyor.

Kaynak

Kaynak: https://www.ntu.edu.sg/news/detail/ne...
Geliştirilen yeni nesil hücreler şehir mimarisinde ek arazi ihtiyacını ortadan kaldırıyor

Yeni teknoloji, binaların ve araçların mevcut tasarımlarında herhangi bir değişiklik yapılmasını gerektirmiyor. Bu sayede modern şehirlerin ek arazi kullanımına veya büyük çatı panellerine ihtiyaç duymadan yenilenebilir enerji üretmesi mümkün hale geliyor. Nötr renk yapısı ve yarı saydam tasarımı, yüksek ofis kuleleri ile cam cephelere kolayca entegre edilmesini sağlayarak mimarlar için büyük bir avantaj oluşturuyor.

Perovskit malzemesi sayesinde hücreler kapalı hava ve gölgede bile elektrik üretebiliyor

Geleneksel silikon panellerden farklı olarak bu hücrelerde, yüksek ışık emilim kapasitesiyle bilinen perovskit malzemesi tercih edildi. Hücreler yalnızca doğrudan gelen güneş ışığında değil, dolaylı ve dağınık ışık altında da enerji üretebiliyor. Bu özellik, yüksek binaların güneş ışığını engellediği yoğun şehir merkezlerinde kesintisiz elektrik üretimine imkan tanıyor.

Vakum ortamında uygulanan termal buharlaştırma yöntemiyle toksik atıksız üretim sağlanıyor

Hücrelerin üretim aşamasında 'termal buharlaştırma' adı verilen endüstriyel bir yöntem kullanıldı. Malzemelerin vakum ortamında ısıtılarak yüzeye ultra ince katmanlar halinde serilmesiyle sadece 10 nanometre kalınlığında homojen yapılar elde edildi. Üretim sürecinde toksik çözücülere ihtiyaç duyulmaması, teknolojinin gelecekteki seri üretim aşamalarını önemli ölçüde kolaylaştırıyor.

Farklı kalınlıklardaki modellerle yüzde 12 seviyesine ulaşan enerji verimliliği elde ediliyor

Araştırma ekibi, perovskit katmanın kalınlığını değiştirerek hem opak hem de yarı saydam modeller tasarladı. 60 nanometre kalınlığındaki opak model %12 verimlilik sunarken, aynı kalınlıktaki yarı saydam versiyon ışığın yüzde 41'ini geçirip %7,6 enerji dönüşüm oranı yakaladı. Patent başvurusu yapılan ve sanayi ortaklarıyla geliştirilen bu teknolojinin dayanıklılık testlerinin ardından ticari pazara sunulması bekleniyor.

Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
