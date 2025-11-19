Kulağımız Bizi Fena Kandırmış: Sözlerini Yanlış Anladığımız 15 Şarkı!

Hepimizin yıllardır yanlış söylediği şarkı sözleri varmış da haberimiz yokmuş! 😅 Kimi “Ya bu gece gel ya da gelir ecel”i “Ya bu gece gel ya da delirecem” diye anlamış, kimi de Şebnem Ferah'ın romantik sözlerini bambaşka yerlere çekmiş.

İşte kulaktan dolma efsanelerle şekillenmiş, yıllardır dilimize pelesenk olan yanlış anlaşılan 15 şarkı sözü…

Bakalım sen hangilerini hep yanlış söylemişsin? 🎤😄👇