Kulağımız Bizi Fena Kandırmış: Sözlerini Yanlış Anladığımız 15 Şarkı!
Hepimizin yıllardır yanlış söylediği şarkı sözleri varmış da haberimiz yokmuş! 😅 Kimi “Ya bu gece gel ya da gelir ecel”i “Ya bu gece gel ya da delirecem” diye anlamış, kimi de Şebnem Ferah'ın romantik sözlerini bambaşka yerlere çekmiş.
İşte kulaktan dolma efsanelerle şekillenmiş, yıllardır dilimize pelesenk olan yanlış anlaşılan 15 şarkı sözü…
Bakalım sen hangilerini hep yanlış söylemişsin? 🎤😄👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yaşar
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ebru Gündeş
Mustafa Sandal
Sezen Aksu
Yalın
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hadise
Gülben Ergen
Aşkın Nur Yengi
Tarkan
Barış Manço
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sibel Can
Şebnem Ferah
Teoman
Oya & Bora
Yıldız Tilbe
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bonus: Sezen Aksu
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın