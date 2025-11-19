onedio
Kulağımız Bizi Fena Kandırmış: Sözlerini Yanlış Anladığımız 15 Şarkı!

Kulağımız Bizi Fena Kandırmış: Sözlerini Yanlış Anladığımız 15 Şarkı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
19.11.2025 - 14:39

Hepimizin yıllardır yanlış söylediği şarkı sözleri varmış da haberimiz yokmuş! 😅 Kimi “Ya bu gece gel ya da gelir ecel”i “Ya bu gece gel ya da delirecem” diye anlamış, kimi de Şebnem Ferah'ın romantik sözlerini bambaşka yerlere çekmiş.

İşte kulaktan dolma efsanelerle şekillenmiş, yıllardır dilimize pelesenk olan yanlış anlaşılan 15 şarkı sözü…

Bakalım sen hangilerini hep yanlış söylemişsin? 🎤😄👇

Yaşar

Yaşar

Doğrusu: “Ya bu gece gel ya da gelir ecel…”

Anlaşılan: “Ya bu gece gel ya da delireceeem…”

Ebru Gündeş

Ebru Gündeş

Doğrusu: “Allah özelini güzelini yazsın alnıma…”

Anlaşılan: “Allah özelini güzelini yazsa anlamam…”

Mustafa Sandal

Mustafa Sandal

Doğrusu: “E doğal olarak takipteyim…”

Anlaşılan: “E doğal olarak da dipteyim…”

Sezen Aksu

Sezen Aksu

Doğrusu: “Bakalım dünyadaki neslimize…”

Anlaşılan: “Bakalım dünyadaki resmimize…”

Yalın

Yalın

Doğrusu: “Yalan dünyada tek safirin, onu kaybetme…”

Anlaşılan: “Yalan dünyaca tak zaferin, onu kaybetme…”

Hadise

Hadise

Doğrusu: “Ne desem olmuyor, olmuyor…”

Anlaşılan: “Ne denesem olmuyor, olmuyor…”

Gülben Ergen

Gülben Ergen

Doğrusu: “Ben kötüyüm, sen iyi mi?”

Anlaşılan: “Ben kötüyüm, seni yerim…”

Aşkın Nur Yengi

Aşkın Nur Yengi

Doğrusu: “Ayy inanmıyorum, ayy inanmıyorum…”

Anlaşılan: “Ayran buyurun, ayran buyurun…”

Tarkan

Tarkan

Doğrusu: “Çiçek gibi tazecik, kıymetli bir tanecik…”

Anlaşılan: “Çiçek gibi tazecik, kıyma gibi tanecik…”

Barış Manço

Barış Manço

Doğrusu: “Bana gel beni dinle, iyi yaz defteri kalemi al iyi yaz…”

Anlaşılan: “Bana gel beni dinle, İlyas defteri kalemi al İlyas…”

Sibel Can

Sibel Can

Doğrusu: “Gideni boş ver, gelene hoşgeldin de, başka çaresi yok..” 

Anlaşılan: “Gideni boş ver!.. Gelene hoş gel!.. Dinde baska çaresi yok!..”

Şebnem Ferah

Şebnem Ferah

Doğrusu: “Aslında ben de isterim, emeklemeden koşmayı…”

Anlaşılan: “Aslında ben de isterim, yemek yemeden koşmayı…”

Teoman

Teoman

Doğrusu: “Bir kar tanesi ol, kon dilimin ucuna…”

Anlaşılan: “Bir kar tanesi ol, bombilimin ucuna…”

Oya & Bora

Oya & Bora

Doğrusu: “Kalk gidelim be saraylı, bak dikiz aynam kalaylı…”

Anlaşılan: “Kalk gidelim be saraylı, baktı ki saydam kalaylı…”

Yıldız Tilbe

Yıldız Tilbe

Doğrusu: “Hafife alma, aşk vurur insana…”

Anlaşılan: “Afife abla, aşk vurur insana…”

Bonus: Sezen Aksu

Bonus: Sezen Aksu

Doğrusu: “Ben sende tutuklu kaldım…”

Anlaşılan: “Ensende tutuklu kaldım…”

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
