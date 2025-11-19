onedio
Tarzı Sınıfta Kaldı: Ezgi Mola, Siyahlar İçindeki Sade Gala Kombiniyle Dillere Fena Düştü!

Gülistan Başköy
19.11.2025 - 09:11

Sık sık tarz değiştirmesine alışkın olduğumuz ünlü oyuncu Ezgi Mola, son olarak geçtiğimiz akşam katıldığı bir galada kameralar karşısına çıktı. Açık renk omzuna düşen saçları ve siyahlar içinde kombiniyle dikkat çeken ünlü oyuncu sosyal medyada dillere fena düştü. Mola, kombiniyle eleştiri yağmuruna tutuldu.

İşte detaylar!

Kaynak: 2. Sayfa

Masumlar Apartmanı, Maide’nin Altın Günü, Erşan Kuneri gibi birbirinden farklı projelerde bambaşka karakterlerle izlediğimiz Ezgi Mola'yı tanımayanınız yoktur.

Hem oyunculuğu hem de tarzıyla her zaman gündemde olmayı başaran ünlü oyuncu, bir dönem kısacık saçlarıyla radikal değişim yapmıştı hatırlarsanız. Zaman zaman kahküllü, zaman zaman koyu tonlarda saçlarıyla karşımıza çıkan Mola, şimdilerde saçlarını açık renk ve omuz hizasında kullanıyor.

Ancak geçtiğimiz akşam katıldığı galadaki tarzıyla epey sert eleştiri aldı kendisi.

twitter.com

