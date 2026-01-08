onedio
Evi Arabası Olmayan Erkek İçin "Bir Baltaya Sap Olamamış" Diyen Kadın Tepkilerin Odağında

Evi Arabası Olmayan Erkek İçin "Bir Baltaya Sap Olamamış" Diyen Kadın Tepkilerin Odağında

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
08.01.2026 - 17:57

Pek çok kişi evlilikte en önemli kriterlerin sevgi, saygı gibi kriterler olduğunu öne sürse de maddi şartları da önemseyen önemli bir kısım var. Tabii bu tip kriterleri öne sürenler kimi zaman haklı bulunurken kimi zaman açgözlülükle veya evlilik kurumunun ruhuna ters davranmakla suçlanabiliyor. Bir X kullanıcısı arkadaşıyla ilgili anlattığı evlilik kriterleri tespitiyle şimşekleri üzerine çekti.

Paylaşım şöyleydi;

twitter.com

Arkadaşım 3 aydır görücü usulü tanıştığı biriyle görüşüyordu. Adam 32 yaşında; ne ev, ne araba, ne de herhangi bir yatırım yapmış. Hayatında somut bir ilerleme yok. Kız bu sürede bir adım göremediği için iletişimi sonlandırmak istediğinde aldığı cevap “Ben başka bir şey yapamam.”

Ek olarak attığı bu tweet ise tepkilerin çoğalmasına neden oldu.

twitter.com

30’u geçip hâlâ bir baltaya sap olamamış pasif oğullarını gül gibi kızlara layık gören aileler… Allah bizi sizden de, çocuklarınızdan da uzak tutsun, amin.

İşte o tepkiler;

twitter.com

👇

twitter.com

👇

twitter.com
👇

twitter.com

👇

twitter.com

👇

twitter.com

👇

twitter.com

👇

twitter.com
👇

twitter.com

