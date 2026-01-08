Evi Arabası Olmayan Erkek İçin "Bir Baltaya Sap Olamamış" Diyen Kadın Tepkilerin Odağında
Pek çok kişi evlilikte en önemli kriterlerin sevgi, saygı gibi kriterler olduğunu öne sürse de maddi şartları da önemseyen önemli bir kısım var. Tabii bu tip kriterleri öne sürenler kimi zaman haklı bulunurken kimi zaman açgözlülükle veya evlilik kurumunun ruhuna ters davranmakla suçlanabiliyor. Bir X kullanıcısı arkadaşıyla ilgili anlattığı evlilik kriterleri tespitiyle şimşekleri üzerine çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Paylaşım şöyleydi;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ek olarak attığı bu tweet ise tepkilerin çoğalmasına neden oldu.
İşte o tepkiler;
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın