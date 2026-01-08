Evi Arabası Olmayan Erkek İçin "Bir Baltaya Sap Olamamış" Diyen Kadın Tepkilerin Odağında

Pek çok kişi evlilikte en önemli kriterlerin sevgi, saygı gibi kriterler olduğunu öne sürse de maddi şartları da önemseyen önemli bir kısım var. Tabii bu tip kriterleri öne sürenler kimi zaman haklı bulunurken kimi zaman açgözlülükle veya evlilik kurumunun ruhuna ters davranmakla suçlanabiliyor. Bir X kullanıcısı arkadaşıyla ilgili anlattığı evlilik kriterleri tespitiyle şimşekleri üzerine çekti.