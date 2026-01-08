onedio
Yapay Zekayla Oluşturulan Çiçekçi Kız Güzelliğiyle Kendisine Hayran Bıraktı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
08.01.2026 - 17:16

Yapay zekanın hayatımıza büyük bir hızla girmesi gerçeklik algılarımızı da değiştirdi. Bazen yapay zekayla oluşturulmuş bir görsel veya videoya teknoloji hakkında bilgisi olanlar bile kanabilirken bazen de gerçek görüntüler 'Yapay zeka mı?' diye sorgulanabiliyor. Kısacası eğer yeteri kadar araştırmıyorsanız kafaların allak bullak olması normal.

Bir X kullanıcısı da oluşturduğu yapay zeka çiçekçi kızı ortamlara saldı.

'Caddenin en güzel çiçekçisi' başlığıyla paylaştığı fotoğrafta Bağdat Caddesi'nde çiçek satan satıcılardan biri olduğu izlenimi yarattı.

Bazılarına bu görsel oldukça gerçekçi geldi.

Dua da aldı...

Benzer bir senaryo yaşanmıştı.

X'in ünlü haber sayfaları ise adeta oltaya geldi.

Hatta güzelliğiyle gündem olduğunu düşünenler bile oldu.

Paylaşımı yapan kişi bunun bir yapay zeka modeli olduğunu itiraf etti.

Ardından modelin normal versiyonunun ne kadar gerçekçi olduğunu göstermek için bu görseli paylaştı.

