Hayvanları Çamura Saplayıp Kilo Aldırıyorlarmış! Tarım Bakanlığı’ndan Açıklama
Çorum’da Kurban Bayramı’na iki ay kala büyükbaş hayvanlara uygulanan eziyet ortaya çıktı. Hayvanların çamura sokulup hareket etmelerine engel olunduğu ve bu yolla kilo almalarının sağlandığı belirtildi. Söz konusu görüntüler tepki çekti. Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan konu ile ilgili açıklama geldi.
Hayvanları çamura saplayıp kilo aldırıyorlarmış! Tarım ve Orman Bakanlığı açıklama yaptı.
