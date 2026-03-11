Hayvanları Çamura Saplayıp Kilo Aldırıyorlarmış! Tarım Bakanlığı’ndan Açıklama

X'te 'Bayrak Medya' isimli hesabın paylaştığı bir video tepki çekti. Söz konusu videoda Kurban Bayramı'na iki ay kala hayvanların hareketinin kısıtlanıp daha fazla kilo almaları için çamura gömüldükleri ortaya çıktı.

Hayvanlar kendi pislikleri içinde bekletilirken hareket edemedikleri görüldü. Video, X'te tepki çekti. Sosyal medya kullanıcıları Tarım ve Orman Bakanlığı'nın harekete geçmesini talep etti. Tepkilerin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı açıklama yaptı.

İşletmeye idari para cezasının uygulandığı vurgulanırken açıklamada şu ifadeler yer aldı:

'Bakım alanları hayvanların uygun şartlarda barındırılmasını sağlayacak şekilde temizletilerek gerekli düzenlemeler yaptırılmıştır. Hayvanların sağlığına ve refahına yönelik her türlü ihmal ve kötü muamele asla kabul edilemez. Bu ilkeyi ihlal eden hiçbir kişi ya da işletmeye müsamaha gösterilmeyecektir. Bakanlık olarak ülke genelinde hayvan refahının korunması amacıyla denetimlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz.'