Hayvanları Çamura Saplayıp Kilo Aldırıyorlarmış! Tarım Bakanlığı’ndan Açıklama

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
11.03.2026 - 10:43

Çorum’da Kurban Bayramı’na iki ay kala büyükbaş hayvanlara uygulanan eziyet ortaya çıktı. Hayvanların çamura sokulup hareket etmelerine engel olunduğu ve bu yolla kilo almalarının sağlandığı belirtildi. Söz konusu görüntüler tepki çekti. Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan konu ile ilgili açıklama geldi.

Tepki çeken görüntüler👇🏻

Hayvanları çamura saplayıp kilo aldırıyorlarmış! Tarım ve Orman Bakanlığı açıklama yaptı.

X'te 'Bayrak Medya' isimli hesabın paylaştığı bir video tepki çekti. Söz konusu videoda Kurban Bayramı'na iki ay kala hayvanların hareketinin kısıtlanıp daha fazla kilo almaları için çamura gömüldükleri ortaya çıktı. 

Hayvanlar kendi pislikleri içinde bekletilirken hareket edemedikleri görüldü. Video, X'te tepki çekti. Sosyal medya kullanıcıları Tarım ve Orman Bakanlığı'nın harekete geçmesini talep etti. Tepkilerin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı açıklama yaptı. 

İşletmeye idari para cezasının uygulandığı vurgulanırken açıklamada şu ifadeler yer aldı:

'Bakım alanları hayvanların uygun şartlarda barındırılmasını sağlayacak şekilde temizletilerek gerekli düzenlemeler yaptırılmıştır. Hayvanların sağlığına ve refahına yönelik her türlü ihmal ve kötü muamele asla kabul edilemez. Bu ilkeyi ihlal eden hiçbir kişi ya da işletmeye müsamaha gösterilmeyecektir. Bakanlık olarak ülke genelinde hayvan refahının korunması amacıyla denetimlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz.'

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
