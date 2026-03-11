Türkiye'deki İlk COVID-19 Vakası 6 Yıl Önce Bugün Açıklandı

2020'li yılların başlarında dünyadaki tüm dengeleri etkileyen COVID-19'un üzerinden 6 yıldan fazla bir süre geçti. Pek çok tarihçinin İkinci Dünya Savaşı sonrası dünya tarihindeki en önemli olay olarak nitelendirdiği salgın ve ardından gelen kapanmalar ekonomik, siyasi, toplumsal ve sosyolojik olarak pek çok şeyi değiştirdi. Türkiye'de resmi olarak açıklanan ilk koronavirüs vakasının üzerinden ise 6 yıl geçti.