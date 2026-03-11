onedio
Türkiye'deki İlk COVID-19 Vakası 6 Yıl Önce Bugün Açıklandı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
11.03.2026 - 10:29

2020'li yılların başlarında dünyadaki tüm dengeleri etkileyen COVID-19'un üzerinden 6 yıldan fazla bir süre geçti. Pek çok tarihçinin İkinci Dünya Savaşı sonrası dünya tarihindeki en önemli olay olarak nitelendirdiği salgın ve ardından gelen kapanmalar ekonomik, siyasi, toplumsal ve sosyolojik olarak pek çok şeyi değiştirdi. Türkiye'de resmi olarak açıklanan ilk koronavirüs vakasının üzerinden ise 6 yıl geçti.

Dönemin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ilk vakayı böyle duyurmuştu.

Koca, 'Size üzücü ama korkutucu olmayan haberi bildirmek istiyorum. Bugün akşam saatlerinde, Koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı. Tanı, yüksek ateş ve öksürük şikayetinin sebebinin araştırılması sonucu konulmuştur. Hastanın virüsü, Avrupa teması üzerinden aldığı bilinmektedir. Dış dünyadan tamamen izole edilmiştir. Hasta bir erkektir ve genel durumu iyidir. Aile bireylerinin hepsi bu anlamda gözetim altındadır ve her biri şüpheli kabul edilmiştir. Hasta mahremiyetinin korunması açısından detaylı bilgilerin paylaşılması uygun bulunmamıştır. Bu, ülkemizde görülen ilk vakadır.' ifadelerini kullanmıştı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre salgından etkilenen vatandaş sayısı şu şekilde.

17 milyondan fazla vatandaşın etkilendiği virüsten 102.174 vatandaş hayatını kaybetti. Yaklaşık 140 milyon doz aşı uygulandı.

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
