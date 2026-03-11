Fatih Altaylı Duyurdu: "İlber Ortaylı Çok Ciddi Sağlık Sorunlarıyla Uğraşıyor, Dualarınızı Esirgemeyin”

Bugünkü köşe yazısında yakın dostu İlber Ortaylı için de bir bölüm ayıran gazeteci Fatih Altaylı, ünlü profesörün sağlık sorununun çok ciddi olduğunu belirtti.

Fatih Altaylı, İlber Ortaylı’nın durumu hakkında köşe yazısında şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili okurlar, canımın parçası, çok sevgili dostum, hepinizin, hepimizin çok sevdiği İlber Ortaylı hocamız birkaç gündür çok ciddi sağlık sorunları ile mücadele ediyor.

Eğer inanıyorsanız dualarınızı, inanmıyorsanız iyi dileklerinizi kendisinden esirgemeyin.”