Fatih Altaylı Duyurdu: "İlber Ortaylı Çok Ciddi Sağlık Sorunlarıyla Uğraşıyor, Dualarınızı Esirgemeyin”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
11.03.2026 - 09:41 Son Güncelleme: 11.03.2026 - 09:55

Gazeteci Fatih Altaylı, yakın dostu tarihçi İlber Ortaylı’nın bir süredir çok ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini duyurarak ünlü profesör için “Dualarınızı esirgemeyin” dedi.

Türkiye'nin en önemli tarihçileri arasında gösterilen Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın sağlık durumu ciddileşti.

Bugünkü köşe yazısında yakın dostu İlber Ortaylı için de bir bölüm ayıran gazeteci Fatih Altaylı, ünlü profesörün sağlık sorununun çok ciddi olduğunu belirtti. 

Fatih Altaylı, İlber Ortaylı’nın durumu hakkında köşe yazısında şu ifadeleri kullandı: 

“Sevgili okurlar, canımın parçası, çok sevgili dostum, hepinizin, hepimizin çok sevdiği İlber Ortaylı hocamız birkaç gündür çok ciddi sağlık sorunları ile mücadele ediyor.

Eğer inanıyorsanız dualarınızı, inanmıyorsanız iyi dileklerinizi kendisinden esirgemeyin.”

Gündem Editörü
