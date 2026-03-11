onedio
Maldivler'e Balayına Giden Çift Başlarına Gelen Talihsiz Olayları Paylaştı: "Bize Bunları Kimse Anlatmadı"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
11.03.2026 - 10:49

Maldivler her dönemin gözde tatil mekanı. Yıllardır cennetten bir köşeymiş gibi tanıtılıyor. Kendine has bir cazibesi olan Maldivler, egzotik güzelliği ve büyüleyici atmosferi ile dikkat çekiyor elbette. Bir kesim için ise gösteriş yarışına dönüşmüş durumda. Peki Maldivler gerçekte nasıl?

Balayında Maldivler'e giden bir çift, başlarına gelen tatsız deneyimleri paylaştı. Pek çok kişi Maldivler'in bu yüzüyle ilk kez tanıştı.

"Keşke böyle dertlerim olsa"

Sahile kadar gelen ve yüzerken yanınızda bitebilecek köpek balıkları, konakladıkları odanın tavanında ve duvarlarında dolaşan kertenkeleler, tekne motorunun bozulması nedeniyle tam 1 saat boyunca okyanusun ortasında mahsur kalmaları derken balayı çift için gerçekten tatsız bir deneyime dönüşmüş. Kimileri böyle bir bölgeye giderken başlarına bunların gelebileceğini bilmeleri gerektiğini savunurken kimileri ise 'Keşke böyle dertlerim olsa' dedi. Herkesin tatil anlayışı farklı tabii...

