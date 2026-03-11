Maldivler'e Balayına Giden Çift Başlarına Gelen Talihsiz Olayları Paylaştı: "Bize Bunları Kimse Anlatmadı"

Maldivler her dönemin gözde tatil mekanı. Yıllardır cennetten bir köşeymiş gibi tanıtılıyor. Kendine has bir cazibesi olan Maldivler, egzotik güzelliği ve büyüleyici atmosferi ile dikkat çekiyor elbette. Bir kesim için ise gösteriş yarışına dönüşmüş durumda. Peki Maldivler gerçekte nasıl?

Balayında Maldivler'e giden bir çift, başlarına gelen tatsız deneyimleri paylaştı. Pek çok kişi Maldivler'in bu yüzüyle ilk kez tanıştı.