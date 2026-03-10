İspanya'da Yaşayan Bir İçerik Üreticisi 10 Euro ile Bir Günde Neler Yiyebileceğinizi Gösterdi

Kaynak: https://www.instagram.com/ipeksirotal...
Bildiğiniz üzere artık İspanya kardeş ülkemiz ilan edildi. Sosyal medyada başlayan bu furyanın ardından iki ülkenin insanları da birbirleri hakkında merak duymaya başladı. İspanya'da yaşayan Türkler, İspanya'da günlük yaşamı gösterdikleri videolar çekmeye başladı.
'ipeksirotalar' isimli içerik üreticisi, 10 Euro ile İspanya'da neler yiyebileceğimizi göstermek istedi. Videoda planlar biraz değişse de, özellikle İspanya'yı gezmek isteyenler az çok fikir edinebildi.
Peki aynılarını Türkiye'de yese ortalama ne kadar olurdu?
