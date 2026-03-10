onedio
İspanya'da Yaşayan Bir İçerik Üreticisi 10 Euro ile Bir Günde Neler Yiyebileceğinizi Gösterdi

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
10.03.2026 - 16:43

Bildiğiniz üzere artık İspanya kardeş ülkemiz ilan edildi. Sosyal medyada başlayan bu furyanın ardından iki ülkenin insanları da birbirleri hakkında merak duymaya başladı. İspanya'da yaşayan Türkler, İspanya'da günlük yaşamı gösterdikleri videolar çekmeye başladı. 

'ipeksirotalar' isimli içerik üreticisi, 10 Euro ile İspanya'da neler yiyebileceğimizi göstermek istedi. Videoda planlar biraz değişse de, özellikle İspanya'yı gezmek isteyenler az çok fikir edinebildi.

Peki aynılarını Türkiye'de yese ortalama ne kadar olurdu?

1. Durak: Tacocu

Videoda tanesi 1€ (yaklaşık 50 TL) olan tacoların Türkiye'deki karşılığı oldukça farklı. Zincir veya butik tacocularda tek bir taco 2026 itibarıyla ortalama 280 TL - 350 TL bandında. Videodaki gibi 6 adet taco isterseniz yaklaşık 1.800 TL - 2.100 TL ödemeniz gerekir.

2. Durak: Tapas (Atıştırmalık Tabağı)

Videoda tabak başı 2€ (yaklaşık 100 TL) olan tapasların bizdeki muadili (meze veya başlangıç tabağı). Ortalama bir restoranda bir porsiyon sıcak başlangıç veya meze tabağı 250 TL - 450 TL arasında değişiyor. Videodaki gibi 5 çeşit denerseniz hesap yaklaşık 1.250 TL - 2.250 TL arası tutar.

3. Durak: Cheesecake

Videoda sosuyla beraber yaklaşık 2€ (100 TL). Türkiye'de iyi bir pastanede veya kahve zincirinde bir dilim cheesecake 280 TL - 400 TL arasında satılıyor. Yani burada da hesap yaklaşık 600 TL - 800 TL oluyor.

