Dünya Kadınlar Günü'nde Bir İçerik Üreticisi Belediyelerin Kadınlar İçin Yaptığı İlginç Projeleri Tiye Aldı

08.03.2026 - 13:47

Ülkemizin pek çok yerinde belediyeler vatandaşların problemlerine çözüm bulmak için kendi projelerini geliştiriyor. Özellikle kadınlar için pek çok adım atılıyor. Fakat bazı belediyeler kadınlar için başlattıkları projeler ve yaptıkları jestlerle her birimizi şoktan şoka sürükleyebiliyor.

'emreyucebiyik' belediyelerin kadınlar için başlattığı ilginç projeleri tiye aldı. Videodaki ironiler, ne yazıkki gerçeğe yok yakın olduğundan izlerken bile sinir bozdu.

Kaynak: https://www.instagram.com/emreyucebiyik/
Pembe otobüs, pembe bank.

Birkaç yıl önce, toplu taşımada yaşanan tacizin önüne geçmek için bir belediye pembe otobüs fikrini ortaya atmış, fikir ülkenin gündemine oturmuştu. Ardından geçtiğimiz yıl başka bir belediye, erkeklerin oturmasının yasak olduğu 'pembe bank' projesini gururla tanıtmıştı. Kadınları izole etmeden bir jestte bulunamayan ya da çözüm sunamayan belediyeler elbette bu sene de Kadın Günü'nün gündem konularından biri.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
