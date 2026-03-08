Dünya Kadınlar Günü'nde Bir İçerik Üreticisi Belediyelerin Kadınlar İçin Yaptığı İlginç Projeleri Tiye Aldı

Kaynak: https://www.instagram.com/emreyucebiyik/
Ülkemizin pek çok yerinde belediyeler vatandaşların problemlerine çözüm bulmak için kendi projelerini geliştiriyor. Özellikle kadınlar için pek çok adım atılıyor. Fakat bazı belediyeler kadınlar için başlattıkları projeler ve yaptıkları jestlerle her birimizi şoktan şoka sürükleyebiliyor.
'emreyucebiyik' belediyelerin kadınlar için başlattığı ilginç projeleri tiye aldı. Videodaki ironiler, ne yazıkki gerçeğe yok yakın olduğundan izlerken bile sinir bozdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Pembe otobüs, pembe bank.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın