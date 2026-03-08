Dünya Kadınlar Günü'nde Bir İçerik Üreticisi Belediyelerin Kadınlar İçin Yaptığı İlginç Projeleri Tiye Aldı

Ülkemizin pek çok yerinde belediyeler vatandaşların problemlerine çözüm bulmak için kendi projelerini geliştiriyor. Özellikle kadınlar için pek çok adım atılıyor. Fakat bazı belediyeler kadınlar için başlattıkları projeler ve yaptıkları jestlerle her birimizi şoktan şoka sürükleyebiliyor.

'emreyucebiyik' belediyelerin kadınlar için başlattığı ilginç projeleri tiye aldı. Videodaki ironiler, ne yazıkki gerçeğe yok yakın olduğundan izlerken bile sinir bozdu.