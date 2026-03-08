MART
article/comments
article/share
Haberler
Video
Bir Sosyal Medya Kullanıcısının "2010'da Ergen Olmak Videosu" ile O Yıllara Gidiyoruz!

Bir Sosyal Medya Kullanıcısının "2010'da Ergen Olmak Videosu" ile O Yıllara Gidiyoruz!

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
08.03.2026 - 12:59

İçerik Devam Ediyor

2010 yılı, birçoğumuzun gençlik ve ergenlik dönemleri. Bu yıllar, hayatın en canlı ve enerjik zamanlarıydı. Teknoloji ile yeni yeni tanıştığımız bu süreç, birçok kişi için unutulmaz anılarla dolu. Hatta dünyayı 2010'dan öncesi ve 2010'dan sonrası diye ayırsak yeridir. Çünkü o yıllardan sonra, teknolojinin tamamen hayatımızın ortasına yerleşmesiyle dünya bambaşka bir yer oldu. 

'yagmurykslms' isimli sosyal medya kullanıcısı, o yıllarda çekilmiş fotoğraflarını paylaştı. Fotoğraflardaki her bir detay bizi de o yıllara götürdü.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@yagmurykslms/...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Genç kadının paylaşımını gören herkesin aklına "Aynı hayatı yaşamışız" cümlesi geldi.

Genç kadının paylaşımını gören herkesin aklına "Aynı hayatı yaşamışız" cümlesi geldi.

  • Saçın önünü belirgin bir şekilde kıvırmanın moda olduğu dönemlerde bugün olduğu gibi ifluencer videoları olmadığından saçlarımızı kendi elimizden geldiğince boyamaya çalışıyorduk. Ortaya ise renk faciaları çıkıyordu genelde. 

  • MSN (Messenger) üzerinden eski sevgiliye mesaj vermek için şarkı paylaşma ve 'titreşim' gönderme olayına maalesef hepimiz hakimiz. 

  • Facebook'un çok popüler olduğu, 'Retrica' gibi uygulamalarla çekilen fotoğraflar çok havalıydı. 

  • Ve temel haberleşme kaynağımız 10 bin SMS...

  • O dönemde kıyafetlerde bugünkü gibi çok çeşit yoktu. Bir marka moda oluyordu ve bir anda herkes aynı şeyi giymeye başlıyordu. 'Onitsuka Tiger' da onlardan biriydi.

👇

👇
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın