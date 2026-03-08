Bir Sosyal Medya Kullanıcısının "2010'da Ergen Olmak Videosu" ile O Yıllara Gidiyoruz!

Kaynak: https://www.tiktok.com/@yagmurykslms/...
2010 yılı, birçoğumuzun gençlik ve ergenlik dönemleri. Bu yıllar, hayatın en canlı ve enerjik zamanlarıydı. Teknoloji ile yeni yeni tanıştığımız bu süreç, birçok kişi için unutulmaz anılarla dolu. Hatta dünyayı 2010'dan öncesi ve 2010'dan sonrası diye ayırsak yeridir. Çünkü o yıllardan sonra, teknolojinin tamamen hayatımızın ortasına yerleşmesiyle dünya bambaşka bir yer oldu.
'yagmurykslms' isimli sosyal medya kullanıcısı, o yıllarda çekilmiş fotoğraflarını paylaştı. Fotoğraflardaki her bir detay bizi de o yıllara götürdü.
Genç kadının paylaşımını gören herkesin aklına "Aynı hayatı yaşamışız" cümlesi geldi.
