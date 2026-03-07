Trump O Soru Karşısında Öfkesine Hakim Olamadı: “Ne Kadar Aptalca Bir Soru”

Beyaz Saray’da basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Donald Trump ile Fox News muhabiri Peter Doocy arasından ilginç anlar yaşandı.

Doocy, Trump’a Rusya’nın İran’a yardım ettiğine dair bir soru yöneltti. Muhabir, “Görünen o ki Ruslar, İran'ın saldırılarında yardımcı oluyor ve ABD'lilere saldırıyorlar...' dediği an Trump araya girerek sözünü kesti.

Bir espri de yapan Trump, muhabiri soru karşısında azarlayarak 'Fakat dürüst olabilir miyim? Sana çok saygı duyduğumu bilmeni istiyorum. Bana her zaman çok iyi davrandın. Fakat bu ne kadar aptalca bir soru. Biz burada başka bir şeyden bahsediyoruz' ifadelerini kullandı.

O anlar kameralara yansıdı.