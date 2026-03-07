onedio
Trump O Soru Karşısında Öfkesine Hakim Olamadı: “Ne Kadar Aptalca Bir Soru”

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
07.03.2026 - 09:27

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da basın toplantısı düzenlendi. Fox News muhabiri Peter Doocy, Trump’a Rusya’nın İran’a yardım ettiğine dair bir soru yöneltti. Bu soru karşısında öfkelenen Trump, gazetecinin sözünü kesti ve “Bu ne kadar aptalca bir soru” ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray’da basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Donald Trump ile Fox News muhabiri Peter Doocy arasından ilginç anlar yaşandı. 

Doocy, Trump’a Rusya’nın İran’a yardım ettiğine dair bir soru yöneltti. Muhabir, “Görünen o ki Ruslar, İran'ın saldırılarında yardımcı oluyor ve ABD'lilere saldırıyorlar...' dediği an Trump araya girerek sözünü kesti.

Bir espri de yapan Trump, muhabiri soru karşısında azarlayarak 'Fakat dürüst olabilir miyim? Sana çok saygı duyduğumu bilmeni istiyorum. Bana her zaman çok iyi davrandın. Fakat bu ne kadar aptalca bir soru. Biz burada başka bir şeyden bahsediyoruz' ifadelerini kullandı.

O anlar kameralara yansıdı.

