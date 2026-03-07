20. Sezonuyla Ekrana Gelen Arka Sokaklar Kadrosu Genişliyor
20 sezondur Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar'ın kadrosu genişlemeye devam ediyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre kadroya genç bir oyuncu dahil olacak.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
Kanal D'nin cuma akşamlarına damga vuran dizisi Arka Sokaklar ekran yolculuğuna emin adımlarla devam ediyor.
Genç oyuncu Ecem Ustaoğlu, Arka Sokaklar kadrosuna dahil oldu.
