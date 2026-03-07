onedio
20. Sezonuyla Ekrana Gelen Arka Sokaklar Kadrosu Genişliyor

20. Sezonuyla Ekrana Gelen Arka Sokaklar Kadrosu Genişliyor

Arka Sokaklar
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
07.03.2026 - 09:37

20 sezondur Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar'ın kadrosu genişlemeye devam ediyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre kadroya genç bir oyuncu dahil olacak.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Kanal D'nin cuma akşamlarına damga vuran dizisi Arka Sokaklar ekran yolculuğuna emin adımlarla devam ediyor.

Kanal D'nin cuma akşamlarına damga vuran dizisi Arka Sokaklar ekran yolculuğuna emin adımlarla devam ediyor.

20 sezondur yayında olmasına rağmen son derece geçerli reyting oranları elde eden Arka Sokaklar ekranın en uzun ömürlü dizilerinden olurken kadrosu da her hafta genişliyor. Geçtiğimiz günlerde Murat Serezli'nin diziye dahil olacağı açıklanırken ünlü oyuncunun tek başına gelmeyeceği ortaya çıktı.

Genç oyuncu Ecem Ustaoğlu, Arka Sokaklar kadrosuna dahil oldu.

Genç oyuncu Ecem Ustaoğlu, Arka Sokaklar kadrosuna dahil oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre genç oyuncu Ecem Ustaoğlu, diziye Murat Serezli'nin canlandıracağı Fevzi karakterinin asistanı ve avukatı Beril'e hayat verecek.

