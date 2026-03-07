Uzak Şehir'in Sadakat'i Gonca Cilasun, Karakteriyle Alakalı İtiraflarda Bulundu
Ekranların reyting rekortmeni aşiret dizisi Uzak Şehir'in hanımağası Sadakat Albora'yı canlandıran Gonca Cilasun, karakteri hakkında açıklamalarda bulundu. Sadakat Albora karakterine hiç benzemediğini belirten Cilasun, ayrıca karakteri için öğrendiklerini açıkladı.
KAYNAK: Sibel Arna
2 sezondur reytingleri altüst Uzak Şehir'in Sadakat'i Gonca Cilasun, çok özel açıklamalarda bulundu.
Gonca Cilasun'un Uzak Şehir'de canlandırdığı Sadakat karakteri hakkındaki açıklamasını buradan izleyebilirsiniz:
