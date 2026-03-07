onedio
Uzak Şehir'in Sadakat'i Gonca Cilasun, Karakteriyle Alakalı İtiraflarda Bulundu

Uzak Şehir
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
07.03.2026 - 08:38

Ekranların reyting rekortmeni aşiret dizisi Uzak Şehir'in hanımağası Sadakat Albora'yı canlandıran Gonca Cilasun, karakteri hakkında açıklamalarda bulundu. Sadakat Albora karakterine hiç benzemediğini belirten Cilasun, ayrıca karakteri için öğrendiklerini açıkladı.

KAYNAK: Sibel Arna

2 sezondur reytingleri altüst Uzak Şehir'in Sadakat'i Gonca Cilasun, çok özel açıklamalarda bulundu.

Sibel Arna'nın 'Ne Olursan Ol Rahat Ol' adlı programına konuk olan Gonca Cilasun, geçtiğimiz günlerde Uzak Şehir setinde en iyi anlaştığı oyuncuyu itiraf etmişti. Cilasun'un şimdi de hanımağa Sadakat karakteriyle alakalı sözleri gündem oldu. 

Uzak Şehir'deki Sadakat rolü için 'Bana hiç benzemeyen biriyle yarıştayım' diyen Gonca Cilasun, aynı zamanda karakteri için atıcılık eğitimi aldığını 'Sadakat sayesinde artık iyi bir atıcı oldum diyebilecek haldeyim' sözleriyle açıkladı.

Gonca Cilasun'un Uzak Şehir'de canlandırdığı Sadakat karakteri hakkındaki açıklamasını buradan izleyebilirsiniz:

