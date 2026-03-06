Oyuncu Arayışı Başladı: Uzak Şehir'e Cihan'ın Büyük Aşkı Meryem Geliyor!
Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'in yeni bölümleri gündemden düşmüyor. Boran'ın geri gelmesiyle beraber Cihan ve Alya aşkı tehlikeye girerken Birsen Altuntaş daha büyük bir tehlikeyi açıkladı. Altuntaş'ın haberine göre Cihan'ın büyük aşkı Meryem karakteri için oyuncu arayışı başladı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
Reytingleri altüst eden aşiret dizisi Uzak Şehir 2 sezondur gündemden düşmüyor.
Cihan'ın "tek aşkım" dediği Meryem karakteri Uzak Şehir'e geliyor.
