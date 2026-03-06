onedio
Oyuncu Arayışı Başladı: Uzak Şehir'e Cihan'ın Büyük Aşkı Meryem Geliyor!

yerli dizi Uzak Şehir
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
06.03.2026 - 19:56

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'in yeni bölümleri gündemden düşmüyor. Boran'ın geri gelmesiyle beraber Cihan ve Alya aşkı tehlikeye girerken Birsen Altuntaş daha büyük bir tehlikeyi açıkladı. Altuntaş'ın haberine göre Cihan'ın büyük aşkı Meryem karakteri için oyuncu arayışı başladı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Reytingleri altüst eden aşiret dizisi Uzak Şehir 2 sezondur gündemden düşmüyor.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir'in her bölümü seyirciden tam puan alırken Boran karakterinin diziye geri dönüşü seyirciyi epey gerdi. Boran'ın Cihan ve Alya arasına kara kedi gibi girip ortalığı karıştırması Uzak Şehir seyircisinin sinirlerini bozarken Birsen Altuntaş'tan beklenmedik bir haber geldi.

Cihan'ın "tek aşkım" dediği Meryem karakteri Uzak Şehir'e geliyor.

X'te bir takipçisinin Uzak Şehir hakkındaki sorusuna yanıt veren Birsen Altuntaş, Meryem karakterinin diziye dahil olacağını açıkladı. Altuntaş, Meryem karakteri için şu an oyuncu arayışının olduğunu belirtti.

