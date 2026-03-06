onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
TRT'de Başrol Krizi Bitti: Burak Serdar Şanal, Cennetin Çocukları'nın Yeni Başrolü Oldu

TRT'de Başrol Krizi Bitti: Burak Serdar Şanal, Cennetin Çocukları'nın Yeni Başrolü Oldu

TRT yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
06.03.2026 - 18:35

TRT 1'in sevilen dizisi Cennetin Çocukları'nda bir süredir başrol krizi yaşanıyor. İsmail Hacıoğlu'nun yasaklı madde kullandığını itiraf etmesinin ardından TRT, oyuncuyu diziden çıkarırken yerine gelen ismin Alperen Duymaz olduğu açıklanmıştı. Ünlü oyuncu zamanlama nedeniyle diziden ayrılırken Cennetin Çocukları'nın yeni başrolü sonunda belli oldu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Oyuncu İsmail Hacıoğlu, TRT 1'de pazartesi akşamları yayınlanan Cennetin Çocukları dizisinden çıkarılmıştı.

Oyuncu İsmail Hacıoğlu, TRT 1'de pazartesi akşamları yayınlanan Cennetin Çocukları dizisinden çıkarılmıştı.

İsmail Hacıoğlu, ünlülere yönelik yapılan gözaltılar sonucunda yasaklı madde kullandığını itiraf etmişti. Bu itirafının ardından TRT yönetimi tarafından Cennetin Çocukları dizisinden çıkarılan oyuncunun yerine gelecek isim ise Alperen Duymaz olarak duyurulmuştu.

Alperen Duymaz'ın yeni başrol olarak Cennetin Çocukları'nda rol alması beklenirken ünlü oyuncunun zamanlama nedeniyle projeden çekildiği ve başrol açıklığının geri geldiği öğrenilmişti. Birsen Altuntaş, anlaşmaya varılan yeni başrolü açıkladı.

Burak Serdar Şanal, Cennetin Çocukları dizisinin yeni başrol oyuncusu oldu.

Burak Serdar Şanal, Cennetin Çocukları dizisinin yeni başrol oyuncusu oldu.

Avrupa Avrupa, Yeşil Deniz gibi yapımlardan tanıdığımız Burak Serdar Şanal, Kamil karakteriyle Cennetin Çocukları dizisinde rol alacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın