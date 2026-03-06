TRT'de Başrol Krizi Bitti: Burak Serdar Şanal, Cennetin Çocukları'nın Yeni Başrolü Oldu
TRT 1'in sevilen dizisi Cennetin Çocukları'nda bir süredir başrol krizi yaşanıyor. İsmail Hacıoğlu'nun yasaklı madde kullandığını itiraf etmesinin ardından TRT, oyuncuyu diziden çıkarırken yerine gelen ismin Alperen Duymaz olduğu açıklanmıştı. Ünlü oyuncu zamanlama nedeniyle diziden ayrılırken Cennetin Çocukları'nın yeni başrolü sonunda belli oldu.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, TRT 1'de pazartesi akşamları yayınlanan Cennetin Çocukları dizisinden çıkarılmıştı.
Burak Serdar Şanal, Cennetin Çocukları dizisinin yeni başrol oyuncusu oldu.
2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım.
