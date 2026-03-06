Sevdiğim Sensin Dizisindeki Robot Süpürge Sahnesi Sosyal Medyada Gündem Oldu
Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in paylaştığı, son dönemin dikkat çeken yapımlarından Sevdiğim Sensin dizisi yalnızca hikayesiyle değil sosyal medyada gündem olan sahneleriyle de konuşulmaya devam ediyor. Yayınlandığı ilk günden bu yana izleyicinin ilgisini çeken dizi, özellikle son haftalarda viral olan sahneleriyle sık sık gündeme geliyor.
Hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda dizideki yürüyen merdiven sahnesi sosyal medyada uzun süre konuşulmuş, izleyiciler arasında tartışma yaratmıştı. Bu kez ise dizinin son bölümlerinde yer alan robot süpürge sahnesi dikkat çekti.
Star TV ekranlarında yayınlanan ve kısa sürede dikkat çeken yapımlardan biri haline gelen Sevdiğim Sensin, güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesiyle izleyicinin ilgisini çekmeye devam ediyor.
Birçok kullanıcı bu sahneyi gerçekçi bulmadığını dile getirirken diziden başka bir sahne daha gündem oldu.
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
