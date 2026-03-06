onedio
Sevdiğim Sensin Dizisindeki Robot Süpürge Sahnesi Sosyal Medyada Gündem Oldu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
06.03.2026 - 14:40

Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in paylaştığı, son dönemin dikkat çeken yapımlarından Sevdiğim Sensin dizisi yalnızca hikayesiyle değil sosyal medyada gündem olan sahneleriyle de konuşulmaya devam ediyor. Yayınlandığı ilk günden bu yana izleyicinin ilgisini çeken dizi, özellikle son haftalarda viral olan sahneleriyle sık sık gündeme geliyor.

Hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda dizideki yürüyen merdiven sahnesi sosyal medyada uzun süre konuşulmuş, izleyiciler arasında tartışma yaratmıştı. Bu kez ise dizinin son bölümlerinde yer alan robot süpürge sahnesi dikkat çekti.

Star TV ekranlarında yayınlanan ve kısa sürede dikkat çeken yapımlardan biri haline gelen Sevdiğim Sensin, güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesiyle izleyicinin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in paylaştığı dizi, özellikle sosyal medyada sık sık gündem olan sahneleriyle de konuşuluyor. 

Geçtiğimiz haftalarda dizide yer alan yürüyen merdiven sahnesi sosyal medyada uzun süre tartışılmıştı. Bu kez ise dizideki farklı bir an izleyicilerin dikkatini çekti. Dizide köyden büyük şehre gelen Dicle karakterinin yürüyen merdiveni bilmemesi üzerine kurulan sahne sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.

Birçok kullanıcı bu sahneyi gerçekçi bulmadığını dile getirirken diziden başka bir sahne daha gündem oldu.

Dizinin son bölümlerinden birinde yer alan robot süpürge sahnesi de sosyal medyada gündem oldu. Sahnedeki karakterin robot süpürgeyi ilk kez görmesi ve ondan korkması izleyicilerden yorum aldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
