Sevdiğim Sensin Dizisindeki Robot Süpürge Sahnesi Sosyal Medyada Gündem Oldu

Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in paylaştığı, son dönemin dikkat çeken yapımlarından Sevdiğim Sensin dizisi yalnızca hikayesiyle değil sosyal medyada gündem olan sahneleriyle de konuşulmaya devam ediyor. Yayınlandığı ilk günden bu yana izleyicinin ilgisini çeken dizi, özellikle son haftalarda viral olan sahneleriyle sık sık gündeme geliyor.

Hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda dizideki yürüyen merdiven sahnesi sosyal medyada uzun süre konuşulmuş, izleyiciler arasında tartışma yaratmıştı. Bu kez ise dizinin son bölümlerinde yer alan robot süpürge sahnesi dikkat çekti.