NOW'ın Sahtekarlar Dizisinin Final Bölümü Ertelendi
NOW'da yayınlanan Sahtekarlar dizisi düşük reytinglerin ardından final kararından kaçamadı. Final bölümü çekilen Sahtekarlar'ın bu hafta ekranlara veda etmesi beklenirken Sahtekarlar'ın final bölümünün ertelendiği ortaya çıktı.
Düşük reytingler ve bölüm başı maliyetlerin yüksek olması nedeniyle yerli diziler final yapmaya devam ediyor.
NOW'ın Sahtekarlar dizisinin final bölümü ertelendi. Final 1 hafta sonra yayınlanacak.
