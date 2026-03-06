onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
NOW'ın Sahtekarlar Dizisinin Final Bölümü Ertelendi

NOW'ın Sahtekarlar Dizisinin Final Bölümü Ertelendi

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
06.03.2026 - 21:13

NOW'da yayınlanan Sahtekarlar dizisi düşük reytinglerin ardından final kararından kaçamadı. Final bölümü çekilen Sahtekarlar'ın bu hafta ekranlara veda etmesi beklenirken Sahtekarlar'ın final bölümünün ertelendiği ortaya çıktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Düşük reytingler ve bölüm başı maliyetlerin yüksek olması nedeniyle yerli diziler final yapmaya devam ediyor.

Düşük reytingler ve bölüm başı maliyetlerin yüksek olması nedeniyle yerli diziler final yapmaya devam ediyor.

Yeni sezonda yayın hayatına başlayan pek çok dizi için final kararı alındı. Bunlardan biri de NOW'da yayınlanan Sahtekarlar oldu. Burak Deniz ve Hilal Altınbilek'in başrollerde yer aldığı Sahtekarlar dizisi sezona iyi başlasa da düşen reytinglerin ardından finalden kaçamadı. 7 Mart Cumartesi akşamı final bölümü yayınlanması beklenen Sahtekarlar'ın finali ertelendi.

NOW'ın Sahtekarlar dizisinin final bölümü ertelendi. Final 1 hafta sonra yayınlanacak.

NOW'ın Sahtekarlar dizisinin final bölümü ertelendi. Final 1 hafta sonra yayınlanacak.

NOW'ın yayın akışına göre Sahtekarlar'ın 7 Mart yayınlanması planlanan final bölümü 14 Mart Cumartesi akşamına ertelendi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın