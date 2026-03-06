onedio
ABD Başkanı Trump, Lionel Messi’yi Yanına Alarak Tehdit Etti: “Silah Bırakın Yoksa Hepiniz Öldürüleceksiniz”

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
06.03.2026 - 07:53

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın bir anlaşma yapmak için çok geç kaldığını savunarak, 'İran Devrim Muhafızlarına, orduya ve polise silahlarını bırakması çağrısı yapıyorum, yoksa hepsi öldürülecek' dedi. Konuşmasının devamında Inter Miami takımından övgüyle bahseden Trump, takımda oynayan ünlü futbolcu Lionel Messi ile de el sıkıştı.

Trump, Beyaz Saray’da geçen yıl Amerikan futbol ligi MLS'te şampiyon olan Inter Miami takımını kabulünde İran gündemini değerlendirdi.

İsrail ile birlikte İran'a saldırma kararı aldıklarını, aksi halde İran'ın kendilerini vuracağını öne süren Trump, şu ana dek İran'ın donanmasını, füzelerini ve hava kuvvetlerini büyük oranda imha ettiklerini iddia etti. Trump, 'İranlılar bir anlaşma imzalamamı istiyorlar, onlara çok geç kaldıklarını söyledim. Şu anda biz onlardan daha fazla savaşmak istiyoruz.' diye konuştu.

İran'a ait 24 gemiyi vurduklarını belirten Trump, 'İran Devrim Muhafızlarına, orduya ve polise silahlarını bırakması çağrısı yapıyorum, yoksa hepsi öldürülecek. İran halkına da ayağa kalkıp ülkelerini geri alma çağrısı yapıyorum.' ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, İran'ın füzelerinin yüzde 60'ının, füze rampalarının ise yüzde 64'ünün ABD ve İsrail saldırılarında imha edildiğini savundu. 'Önce İran'la işimizi bitirmek istiyoruz.' şeklinde konuşan Trump, daha sonra Küba'ya eğileceklerini ve bu ülkeyle ilgili adımlar atacaklarını vurguladı.

İranlı diplomatlara "sığınma talebinde bulunun" çağrısı

Trump, dünyanın dört bir yanında görev yapan İranlı diplomatlara da seslenerek, 'İranlı diplomatları sığınma talebinde bulunmaya çağırıyoruz.' dedi. İran’ın yeni liderinin kim olacağına ilişkin süreci takip ettiklerini kaydeden Trump, yeni lider kim olursa olsun, 'İran'ın Amerika'yı, İsrail'i veya diğer komşularını tehdit etmeyeceğinden' emin olmak istediklerini ifade etti.

Trump: “Donanmaları yok oldu. Üç günde 24 gemi kaybettiler”

ABD’nin dünyanın en güçlü ordusuna sahip olduğunu vurgulayan Trump, 'Donanmaları yok oldu. Üç günde 24 gemi kaybettiler. Bu gerçekten çok fazla. Uçaksavar sistemleri yok oldu. Hava kuvvetleri kalmadı. Hava savunmaları yok. Tüm planları sonuçsuz kaldı. İletişim hatları koptu. Füzeleri ve fırlatma rampaları gitti; sırasıyla yaklaşık yüzde 60 ve yüzde 64 oranında yok edildi' ifadelerini kullandı.

İran’ın bir yandan savaşmak isterken, diğer yandan arayıp 'Nasıl anlaşma yaparız?' diye sorduğunu öne süren Trump, 'Ben de diyorum ki: Biraz geç kaldınız. Şu anda biz daha çok savaşmak istiyoruz' şeklinde konuştu. İran’ın 47 yıldır şiddet ve dehşet yaydığını iddia eden Trump, 'Sokakta bacakları veya kolları olmayan, yüzleri çok ağır yara almış insanlar gördüğünüzde bilin ki bunun yüzde 95'i İran yüzündendi. Biz ve diğer başkanlar bununla yaşamak zorunda kaldık' dedi. Trump, ABD ordusunun harika bir iş çıkardığını belirterek, 'Şimdiye kadar görülmüş en muazzam ordu' değerlendirmesinde bulundu.

Trump, İran’a yönelik saldırıların ardından artan petrol krizi endişelerine de değindi. Körfezden geçen tankerlere siyasi risk sigortası sunmak da dâhil olmak üzere, petrol fiyatlarını düşürmeye yönelik adımlar attıklarını hatırlatan Trump, 'Petrol üzerindeki baskıyı azaltmaya yönelik yeni adımlar da kapıda ve petrol şu anda büyük ölçüde dengelenmiş görünüyor' dedi.

