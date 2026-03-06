Emre Altuğ Aşkını İtiraf Etti: “Bir Buçuk Senedir Hayatımda Biri Var”

“Kapış Kapış”, “Su Gibisin” ve “Bu Kadar mı?” gibi hitleriyle hafızalara kazınan Altuğ, kariyeri kadar özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor.

Ünlü şarkıcı ilk evliliğini 2008 yılında manken ve sunucu Çağla Şıkel ile yaptı. Magazin dünyasının en gözde çiftlerinden biri olarak görülen ikili, evlilikleri boyunca sık sık gündeme geldi. Çiftin bu evlilikten Kuzey ve Uzay adında iki oğlu dünyaya geldi. Ancak yaklaşık 7 yıl süren evlilik, 2015 yılında anlaşmalı olarak sona erdi. Ayrılık sonrası da çocukları için sık sık bir araya gelen ikili, saygılı ilişkileriyle magazin dünyasında örnek eski çiftlerden biri olarak anılmaya devam etti.

Boşanmanın ardından Emre Altuğ’un adı zaman zaman farklı isimlerle anılsa da ünlü şarkıcı uzun süre özel hayatıyla ilgili çok fazla konuşmamayı tercih etti. Ancak son dönemde yaptığı açıklamalar, Altuğ’un hayatında yeniden bir aşk olduğunu ortaya koydu.