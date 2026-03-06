onedio
Emre Altuğ Aşkını İtiraf Etti: "Bir Buçuk Senedir Hayatımda Biri Var"

Emre Altuğ Aşkını İtiraf Etti: “Bir Buçuk Senedir Hayatımda Biri Var”

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
06.03.2026 - 08:50

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Emre Altuğ, bu kez yeni albümü kadar özel hayatıyla da gündeme geldi. Uzun süredir aşk hayatını gözlerden uzak yaşayan Altuğ, yaptığı açıklamayla dikkat çekti. Hakan Kanburoğlu'nun paylaşımına göre, ünlü şarkıcı, hayatında biri olduğunu ilk kez bu kadar net sözlerle dile getirdi.

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Emre Altuğ, hem şarkıları hem de oyunculuk performanslarıyla uzun yıllardır ekranların tanıdık yüzlerinden biri.

“Kapış Kapış”, “Su Gibisin” ve “Bu Kadar mı?” gibi hitleriyle hafızalara kazınan Altuğ, kariyeri kadar özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor.

Ünlü şarkıcı ilk evliliğini 2008 yılında manken ve sunucu Çağla Şıkel ile yaptı. Magazin dünyasının en gözde çiftlerinden biri olarak görülen ikili, evlilikleri boyunca sık sık gündeme geldi. Çiftin bu evlilikten Kuzey ve Uzay adında iki oğlu dünyaya geldi. Ancak yaklaşık 7 yıl süren evlilik, 2015 yılında anlaşmalı olarak sona erdi. Ayrılık sonrası da çocukları için sık sık bir araya gelen ikili, saygılı ilişkileriyle magazin dünyasında örnek eski çiftlerden biri olarak anılmaya devam etti.

Boşanmanın ardından Emre Altuğ’un adı zaman zaman farklı isimlerle anılsa da ünlü şarkıcı uzun süre özel hayatıyla ilgili çok fazla konuşmamayı tercih etti. Ancak son dönemde yaptığı açıklamalar, Altuğ’un hayatında yeniden bir aşk olduğunu ortaya koydu.

Yeni albümünü tanıtmak için verdiği bir röportajda özel hayatına dair dikkat çeken açıklamalarda bulunan Emre Altuğ, uzun süredir hayatında biri olduğunu itiraf etti.

Hakan Kanburoğlu'nun paylaşımına göre, ünlü şarkıcı, aşk hayatıyla ilgili soruya oldukça samimi bir yanıt verdi.

Altuğ açıklamasında, “Uzun bir süredir aşk var hayatımda. 1,5 senedir var ama izin verin ben yaşayayım bunu.”diyerek özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ettiğini dile getirdi.

Aslında Emre Altuğ daha önce de benzer bir şekilde aşk iddialarıyla ilgili konuşmuş ve hayatında biri olduğunu ima eden açıklamalar yapmıştı. Ancak bu kez süre vererek ilk kez bu kadar net konuşması magazin gündeminde dikkat çekti. Ünlü şarkıcının kalbini çalan kişinin kim olduğu ise şimdilik merak konusu olmaya devam ediyor.

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
Magazin Editörü
