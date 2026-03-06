Emre Altuğ Aşkını İtiraf Etti: “Bir Buçuk Senedir Hayatımda Biri Var”
Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Emre Altuğ, bu kez yeni albümü kadar özel hayatıyla da gündeme geldi. Uzun süredir aşk hayatını gözlerden uzak yaşayan Altuğ, yaptığı açıklamayla dikkat çekti. Hakan Kanburoğlu'nun paylaşımına göre, ünlü şarkıcı, hayatında biri olduğunu ilk kez bu kadar net sözlerle dile getirdi.
Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Emre Altuğ, hem şarkıları hem de oyunculuk performanslarıyla uzun yıllardır ekranların tanıdık yüzlerinden biri.
Yeni albümünü tanıtmak için verdiği bir röportajda özel hayatına dair dikkat çeken açıklamalarda bulunan Emre Altuğ, uzun süredir hayatında biri olduğunu itiraf etti.
