Trump İçin Seferber Oldular: Oval Ofis'te El Ele Tutuşup 'Lütuf ve Bereket' İstedikleri O Anlar!

Trump İçin Seferber Oldular: Oval Ofis'te El Ele Tutuşup 'Lütuf ve Bereket' İstedikleri O Anlar!

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
06.03.2026 - 00:38

İran'a karşı İsrail'le yaptığı ittifakla dünyayı birbirine katan Trump bu kez de ilginç bir görüntüyle karşımıza çıktı. Her gün bir başka ülkenin düşeceğini haber veren Trump için Oval Ofiste dua seansı gerçekleştirildi. Trump'ın etrafına toplanan bir grup insan söylenen sözlere 'huşu' içinde destek verdi.

O ilginç anlar kameralara da böyle yansıdı:

Duanın içeriğinde şu sözler yer aldı:

Duanın içeriğinde şu sözler yer aldı:

'Tanrım, bugün senin huzuruna çıkmaktan onur duyuyoruz; Başkanımızın kollarını havaya kaldırıyoruz (ona destek oluyoruz).

Onun üzerinde bereketinin ve lütfunun daim olması için dua ediyoruz. Kalbini ve zihnini dolduracak göklerden gelen bir bilgelik için dua ediyoruz; bugün karşı karşıya kaldığımız bu zorlu zamanlarda ona yol göstermen için yalvarıyoruz.

Onun üzerinde senin inayetin ve koruman için dua ediyorum. Birliklerimiz (askerlerimiz) ve silahlı kuvvetlerimizde görev yapan tüm kadın ve erkeklerimiz üzerinde senin inayetin ve koruman için dua ediyorum.

Ve Baba, halkımızı tekrar Tanrı’nın koruması altında, bölünmez, herkes için özgürlük ve adaletle dolu tek bir ulus haline getirirken, Başkanımıza bu yüce millete liderlik etmesi için ihtiyaç duyduğu gücü vermeye devam etmen için dua ediyoruz.

Onun üzerinde senin semavi bereketini diliyoruz, İsa’nın adıyla...'





