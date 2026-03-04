Sevgili Aslan, bugün kontrolü eline almalısın. Güneş'in Balık burcunda seyrettiği bu dönemde, stratejik kararlar almanı kolaylaştıracak bir enerji ile karşı karşıyasın. Ortaklaşa yürütülen projeler veya ekip çalışmaları bugün gündemine oturabilir. Dün kafanda şekillendirdiğin iş anlaşmaları ve mali düzen bugün yerli yerine oturabilir. Özellikle öğle saatlerinde imzalar atılabilir. Tabii bu ailen ya da iş ortaklarınla bir mutabakat metni olabileceği gibi yeni bir iş yeriyle sözleşme de olabilir.

Şimdi, liderlik etmeye de hazır olmalısın. Yani, birlikte çalıştığın ya da ortak gelirleri paylaştığın kişilerin fikirlerine kulak vermeli ma kendi yaratıcı önerilerini de sunmayı ihmal etmemelisin. Bu sayede, herkesi basit yönlendirmelerle kendi yanına çekebilir ve yeni fikirlerden ilham da alabilirsin.

Peki ya aşk? Partnerinin kalbini ısıtacak hoş sürprizler hazırlamaya ne dersin? Güneş kalbini ısıtırken, sen de onun mutluluğu olabilirsin. Belki aranızdaki bir anlaşmazlığı unutturacak bir adım atabilir ya da belki de sadece günü güzelleştirmek için romantik bir sürpriz hazırlayabilirsin. Sevgi ve ilginin merkezinde olmayı sevdiğini biliyoruz ama bu kez sahne partnerinin. Ve onu parlatacak olan sensin! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…