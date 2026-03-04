Sevgili Aslan, bugün senin günün! Güneş'in Balık burcunda huzurlu bir yolculuk yaptığı bu dönemde, stratejik kararlar almanı kolaylaştıracak bir enerji ile karşı karşıyasın. Tabii bu durumda ekip çalışmalarına veya ortaklaşa yürütülen projelere odaklanabilirsin. Belki de bir süredir üzerinde düşündüğün bir iş anlaşması, bir iş birliği teklifi veya mali düzenlemeler bugün nihayet şekillenebilir. Dün gece yastığa başını koyduğunuzda belirsiz olan bu konular, bugün netleşmeye başlayabilir.

Özellikle öğle saatlerinde, kahve molası verip bir soluklanma fırsatı bulduğunda, önemli imzalar atabilirsin. Bu, ailenle veya iş ortaklarınla bir anlaşma olabileceği gibi, belki de yeni bir işe adım atmanı sağlayacak bir sözleşme olabilir.

Ancak unutma ki bugün liderlik etme günün. Yani, herkesin fikirlerini dinle ama kendi yaratıcı önerilerini de sunmayı ihmal etme. Böylece herkesi etkileyebilir ve kendine çekebilirsin. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…