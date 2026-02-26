Sevgili Aslan, bugünlerde Merkür'ün geri gidişi seni biraz sıkıntıya sokabilir. Özellikle sosyal çevrende ve ekip çalışmalarında bazı iletişim sorunları yaşayabilirsin. Bu durum, belki de bir toplantının son dakika iptal olması veya bir etkinliğin tamamen baştan aşağıya değiştirilmesi gibi durumlarla karşına çıkabilir.

İşte bu süreçte, liderlik etme konusunda oldukça istekli olabilirsin. Ancak her şeyden önce, durumu detaylı bir şekilde analiz etmen gerekiyor. Ekip içinde bir projede yanlış anlaşılmalar yaşanırsa, tüm işlerin düzenlemesi ve kontrolü omuzlarına bırakılabilir. Bu durumda, belki de işleri yazılı bir şekilde yürüterek basit önlemler alman gerekebilir.

Eğer iş ve sosyal hayatında her şeyin istediğin gibi ilerlemesini istiyorsan, bugün sesini daha da yüksek çıkarman gerekiyor. Belki sahnede olmayabilirsin ama kesinlikle göz önünde olmalısın! Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…