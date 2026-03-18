Sevgili Aslan, bugün sahne senin diyebiliriz. Kendini ifade etme gücün oldukça yüksek ve bulunduğun ortamlarda dikkat çekmen çok kolay olacak. Özellikle iş ya da sosyal hayatında fikirlerinle öne çıkabilir, insanları etkileyebilirsin. Liderlik yönün belirgin şekilde ortaya çıkıyor.

Günün ilerleyen saatlerinde ise biraz daha dikkatli ilerlemek gerekebilir. Ani tepkiler ya da gururla verilen cevaplar küçük gerginliklere neden olabilir. Daha dengeli ve kapsayıcı bir dil kullandığında hem ilişkilerin güçlenecek hem de bulunduğun ortamda daha sağlam bir etki bırakacaksın.