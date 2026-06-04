Kundaklama Şüphesi: İstanbul'da 50 Milyon TL Değerinde Otomobiller Alev Alev Yandı
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Bakırköy'de gece saatlerinde bir oto galerideki 50 milyon TL değerinde 4 otomobil alevlere teslim oldu. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, polis ekipleri kundaklama şüphesi üzerinde duruyor. Öte yandan otomobillerin alevlere teslim olduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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Yangın 04.30 sıralarında Bakırköy Yeşilköy Mahallesi Yeşilköy Caddesi üzerinde bulunan bir galeride meydana geldi.
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İşte yangının görüntüleri:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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