Milyonları İlgilendiren Yeni Vergi Paketi Onaylandı: Borçlara 72 Ay Taksit ve Vergi Muafiyeti Müjdesi

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karar, yurt dışında birikimi olan vatandaşlardan kamuya borcu olanlara kadar geniş bir kesime yepyeni kolaylıklar ve vergi avantajları getiriyor. Ekonominin en çok dikkat çeken maddelerinden biri olan varlık barışı, vatandaşlara ve şirketlere yurt dışındaki yatırımlarını güvenle Türkiye'ye taşıma fırsatı veriyor. Bu kapsamda, yurt dışında bulunan para, döviz, altın ve her türlü sermaye piyasası aracını 31 Temmuz 2027 tarihine kadar banka ya da aracı kurumlara bildiren gerçek ve tüzel kişiler büyük bir güvenceye kavuşacak. Bildirilen bu varlıklar üzerinden hiçbir şekilde vergi incelemesi yapılmayacak ve ek vergi cezası kesilmeyecek.

Yeni kanun, kamuya olan borçların ödenmesinde de ciddi bir rahatlama sağlıyor. Devlete olan borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşlar için daha önce en fazla 36 ay olarak uygulanan taksit süresi iki katına çıkarılarak 72 aya yükseltildi. Ayrıca, herhangi bir teminat göstermeden borç erteleme limiti de 1 milyon liraya çıkarılarak ödeme güçlüğü çekenlerin eli rahatlatıldı.

Türkiye'ye beyin göçünü teşvik edecek ve nitelikli iş gücünü destekleyecek adımlar da paketin önemli ayaklarından birini oluşturuyor. Türkiye'ye yerleşmeden önceki son üç yılda ülkede ikametgahı bulunmayan kişilerin, yurt dışından elde ettikleri kazançlar tam 20 yıl boyunca gelir vergisinden muaf tutulacak. Aynı zamanda nitelikli hizmet merkezlerinde çalışan personelin maaşlarının, brüt asgari ücretin üç katına kadar olan kısmı için de gelir vergisi istisnası uygulanacak.

Düzenlemenin son ayağı ise İstanbul Finans Merkezi'ni (İFM) küresel bir çekim merkezi haline getirmeyi hedefliyor. İFM'de katılımcı belgesiyle faaliyet gösteren finans kuruluşlarına sağlanan yüzde 100'lük kurumlar vergisi indirimi 2047 yılına kadar uzatıldı. Bu kuruluşların faaliyete geçmek için ödemesi gereken harçlara yönelik uygulanan 5 yıllık muafiyet süresi de büyük bir artışla 20 yıla çıkarıldı.