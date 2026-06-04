Milyonları İlgilendiren Yeni Vergi Paketi Onaylandı: Borçlara 72 Ay Taksit ve Vergi Muafiyeti Müjdesi
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Kamuoyunda merakla beklenen ve varlık barışını da kapsayan yeni vergi paketi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle birlikte yurt dışındaki varlıklarını ülkeye getirenlere vergi incelemesi muafiyeti sağlanırken, kamu borçlarına 72 aya varan taksit imkanı ve İstanbul Finans Merkezi'ndeki şirketlere dev vergi avantajları sunuluyor.
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Varlık barışı uygulaması başta olmak üzere çalışma hayatı ve finans dünyasını yakından ilgilendiren önemli vergi düzenlemelerini içeren kanun değişikliği resmen yürürlüğe girdi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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