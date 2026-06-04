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Milyonları İlgilendiren Yeni Vergi Paketi Onaylandı: Borçlara 72 Ay Taksit ve Vergi Muafiyeti Müjdesi

Milyonları İlgilendiren Yeni Vergi Paketi Onaylandı: Borçlara 72 Ay Taksit ve Vergi Muafiyeti Müjdesi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
04.06.2026 - 08:15
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Kamuoyunda merakla beklenen ve varlık barışını da kapsayan yeni vergi paketi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle birlikte yurt dışındaki varlıklarını ülkeye getirenlere vergi incelemesi muafiyeti sağlanırken, kamu borçlarına 72 aya varan taksit imkanı ve İstanbul Finans Merkezi'ndeki şirketlere dev vergi avantajları sunuluyor.

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Varlık barışı uygulaması başta olmak üzere çalışma hayatı ve finans dünyasını yakından ilgilendiren önemli vergi düzenlemelerini içeren kanun değişikliği resmen yürürlüğe girdi.

Varlık barışı uygulaması başta olmak üzere çalışma hayatı ve finans dünyasını yakından ilgilendiren önemli vergi düzenlemelerini içeren kanun değişikliği resmen yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karar, yurt dışında birikimi olan vatandaşlardan kamuya borcu olanlara kadar geniş bir kesime yepyeni kolaylıklar ve vergi avantajları getiriyor. Ekonominin en çok dikkat çeken maddelerinden biri olan varlık barışı, vatandaşlara ve şirketlere yurt dışındaki yatırımlarını güvenle Türkiye'ye taşıma fırsatı veriyor. Bu kapsamda, yurt dışında bulunan para, döviz, altın ve her türlü sermaye piyasası aracını 31 Temmuz 2027 tarihine kadar banka ya da aracı kurumlara bildiren gerçek ve tüzel kişiler büyük bir güvenceye kavuşacak. Bildirilen bu varlıklar üzerinden hiçbir şekilde vergi incelemesi yapılmayacak ve ek vergi cezası kesilmeyecek.

Yeni kanun, kamuya olan borçların ödenmesinde de ciddi bir rahatlama sağlıyor. Devlete olan borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşlar için daha önce en fazla 36 ay olarak uygulanan taksit süresi iki katına çıkarılarak 72 aya yükseltildi. Ayrıca, herhangi bir teminat göstermeden borç erteleme limiti de 1 milyon liraya çıkarılarak ödeme güçlüğü çekenlerin eli rahatlatıldı.

Türkiye'ye beyin göçünü teşvik edecek ve nitelikli iş gücünü destekleyecek adımlar da paketin önemli ayaklarından birini oluşturuyor. Türkiye'ye yerleşmeden önceki son üç yılda ülkede ikametgahı bulunmayan kişilerin, yurt dışından elde ettikleri kazançlar tam 20 yıl boyunca gelir vergisinden muaf tutulacak. Aynı zamanda nitelikli hizmet merkezlerinde çalışan personelin maaşlarının, brüt asgari ücretin üç katına kadar olan kısmı için de gelir vergisi istisnası uygulanacak.

Düzenlemenin son ayağı ise İstanbul Finans Merkezi'ni (İFM) küresel bir çekim merkezi haline getirmeyi hedefliyor. İFM'de katılımcı belgesiyle faaliyet gösteren finans kuruluşlarına sağlanan yüzde 100'lük kurumlar vergisi indirimi 2047 yılına kadar uzatıldı. Bu kuruluşların faaliyete geçmek için ödemesi gereken harçlara yönelik uygulanan 5 yıllık muafiyet süresi de büyük bir artışla 20 yıla çıkarıldı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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