Sevgili Aslan, bu Haziran ayına adeta sosyal çevrende büyük bir aydınlanma ve yeni gelecek vizyonlarıyla başlıyorsun. 14 Haziran tarihinde gerçekleşecek olan İkizler Yeni Ayı, hayatındaki ekip çalışmalarını ve umutlarını tazelemek için geliyor. Uzun süredir üzerinde çalıştığın bir grup projesi, hayalini kurduğun büyük organizasyon ya da arkadaş çevrenden gelen yepyeni bir davet bu yeni ayın parlak ışığıyla gün yüzüne çıkıyor. Bu süreçte sosyal ağlarını genişletirken, kitleleri etkilemeni sağlayacak liderlik gücünü de yeniden kendinde bulacaksın.

Ayın sonlarına doğru iç dünyanda yaşanacak olan güçlü farkındalıklar ise çalışma ortamını ve sağlığını derleyecek olan düzenlemeyi gündemine getirecek. Tam da bu noktada günlük hayatındaki parlak ve iddialı duruşun, ayın son günlerinde başlayacak olan gerileme etkisiyle geçmişteki bilinçaltı korkularını masaya yatırmanla sonuçlanacak. Bu ay tanıştığın her yeni insan, vizyonunu genişletebilir.

Peki ya aşk? Ayın en son gününde doğrudan kendi burcunda yaşanacak gezegen geçişi, kalp ritmini değiştirecek, hayatının en görkemli dönemini vadediyor. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle birlikte sahnede devleşeceğiniz planlar ve hayranlık uyandıran paylaşımlar, ilişkinizi adeta bir üst seviyeye taşıyacak. Böylece öz güven ve aşkın harmanlandığı sihirli anlara hazır olmalısın. Ama eğer bekarsan, girdiğin her ortamda tüm gözlerin üzerinde olduğu ışıltılı süreçte, seninle aynı frekansta olan çok çekici kişiyle aranda gelişen, gösterişli bir yakınlaşma başlayabilir. Kalp atışlarını hızlandıracak bu görkemli çekim, seni kısa sürede etkisi altına alacak ve heyecanın içine çekecek. Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal…